Издание «Азаттык» сообщило со ссылкой на Генеральную прокуратуру, что по факту избиения в СИЗО бывшего сотрудника таможенной службы Эмилбека Кимсанова начато досудебное производство.

Спецпрокуратура проводит досудебное производство по статье «Превышение власти» на основании заявления Кимсанова, которое зарегистрировано в ЕРПП.

В Национальном центре по предупреждению пыток «Клоопу» сказали, что Кимсанов заявил об избиении сотрудники СИЗО-1.

* Эмилбек Кимсанов — бывший чиновник таможенной службы. Журналисты приписывали его к близкому кругу экс-замглавы таможенной службы Раима Матраимова. Начиная с февраля 2020 года Кимсанов и его близкие записали несколько видеообращений к президенту, где рассказали об угрозах и притеснениях со стороны клана Матраимовых. В последнем видеообращении Кимсанов заявил, что Раим Матраимов просил доставить журналиста «Азаттыка» Али Токтакунова «живым или мертвым». Токтакунов один из авторов журналистских расследований о контрабанде на таможне, в которых упоминалось имя Матраимова.

Представители Национального центра 18 июня посетили СИЗО-50, куда был переведен Кимсанов — там содержатся особо опасные преступники.

Кимсанов сообщил представителям НЦПП, что 4 апреля двое сотрудников СИЗО-1 в штатском избили его, а двое других в форме стояли рядом с ними — один из них снял происходящее на камеру. Кимсанов заявил, что его сокамерники не причастны к избиению, более того, они помогали ему после побоев.

До этого представители Национального центра 13 мая посетили СИЗО-1, чтобы встретиться с Кимсановым, но сотрудники ГСИН сказали им, что Кимсанов отказывается от встречи. Однако на встрече 18 июня Кимсанов заявил, что ему никто не сообщал о приезде представителей НЦПП.

В ГСИН информацию Национального центра назвали «преждевременной». В ведомстве сообщили, что в настоящее время по делу Кимсанова проводятся следственные мероприятия и назначены все необходимые экспертизы.

«Назначены все экспертизы, будут изучены все видеосъемки из СИЗО-1. Результаты проверки будут направлены в прокуратуру для дачи юридической оценки», — сказано в пресс-релизе ГСИН.

В ГСИН также подчеркнули, что в их учреждениях централизованно функционируют видеокамеры с выходом в Центр анализа и мониторинга в онлайн-режиме.

Дело Эмилбека Кимсанова

Бывший сотрудник таможенной службы Эмилбек Кимсанов и спортсмен Тологон Рахманберди уулу были объявлены в розыск по подозрению в избиении другого таможенника Автандиля Конгантиева (сына экс-главы МВД Молдомусы Конгантиева) в декабре 2018 года. В феврале этого года его задержали в Санкт-Петербурге и доставили в Кыргызстан.

Изначально его выпустили под домашний арест, однако спустя время поместили в СИЗО. В апреле его супруга и адвокат заявили об избиении Кимсанова в СИЗО-1. Однако в ГСИН эту информацию не подтвердили. Ведомство предложило, что фотография, где был заснят Кимсанов со следами побоев, «возможно старая».

В середине июня адвокат Назгуль Суюнбаева опубликовала видео, где двое неизвестных избивают предположительно Кимсанова. ГСИН вновь предположил, что видео «возможно фейковое».

Спустя примерно месяц, после избиения Кимсанова, его перевели в СИЗО-50. Суд вынес такое решение по ходатайству Генпрокуратуры. В обосновании главного надзорного органа говорится о нарушении Кимсановым режима содержания под стражей — он пользовался мобильной связью.

Защитница Кимсанова заявила, что это правило нарушают во всех следственных изоляторах, но меры приняли только в отношении ее клиента.

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