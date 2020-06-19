Два банка заявили 19 июня, что у их сотрудников подтвердили коронавирусную инфекцию. В Нацбанке это уже второй случай заражения COVID-19. «Бай-Тушум» утверждает, что сотрудник их филиала в Ошской области не имел контактов с клиентами.

В обоих банках работники, контактировавшие с зараженными, отправлены на домашний карантин, а их офисы продезинфицированы.

Банк «Бай-Тушум» пишет, что в целях минимизации контактов среди сотрудников, они перешли на удаленный режим работы.

«Рекомендуем клиентам посещать банк только при возникновении острой необходимости. Услугами банка можно воспользоваться через мобильные приложения BTB24, BTB Express», — говорится в сообщении банка.

По данным информагентства 24.kg, в Нацбанке 18 июня подтвердился коронавирус еще у одного сотрудника. Он находится на амбулаторном лечении, а болезнь проходит в легкой форме.

У контактных с ним людей взяли анализы на коронавирусную инфекцию. Национальный банк работает в штатном режиме.

Глава Нацбанка Толкунбек Абдыгулов сообщил 27 мая о первом случае заражения COVID-19 среди его сотрудников. Он лечился в больнице.

Тогда 40 сотрудников, контактировавших с ним, протестировали на коронавирус и отправили на домашнюю изоляцию.

16 июня у нескольких сотрудников «Оптима Банка» была подтверждена коронавирусная инфекция. А 8 мая замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев заявил, что COVID-19 был выявлен у двух работников «РСК Банка».

С 17 июня Минздрав ввел новый алгоритм лечения инфицированных коронавирусом без яркой симптоматики. Теперь для снижения нагрузки на медучреждения врачи будут отправлять их на домашний карантин, а соблюдение изоляции проверять через мобильное приложение для слежки.

На 19 июня было зафиксировано рекордное количество случаев заражения коронавирусом — за сутки CОVID-19 выявили у 132 человек.

Минздрав заявил, что в большинстве случаев источник инфицирования коронавирусом остаётся неизвестным.

Всего в Кыргызстане за все время пандемии зарегистрировано 2789 случаев инфицирования коронавирусом. 32 человека умерли от осложнений, вызванных COVID-19.