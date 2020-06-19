Девушка, которую 17 июня взял в заложники пьяный мужчина и ударил ножом, скончалась от полученных травм в больнице не приходя в сознание. Информацию «Клоопу» подтвердил главный врач БНИЦТО Алмазбек Кубатбеков.

Он рассказал, что девушка скончалась 18 июня в 21:10, потому что нанесенные ей травмы были несовместимы с жизнью.

До этого жизнь девушки поддерживал аппарат искусственной вентиляции легких.

Вечером 17 июня на западе Бишкека по улице Ден-Сяопина пьяный мужчина взял в заложницы девушку и нанес ей три ножевых ранения.

Его обезвредили сотрудники милиции, однако из-за полученных ранений девушка попала в реанимацию в тяжелом состоянии.

Мужчину после задержания доставили в УВД Первомайского района, а факт зарегистрировали в ЕРПП и назначили экспертизы.