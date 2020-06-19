По данным минздрава, на 19 июня 2020 года по республике зарегистрировано 132 новых случая СOVID-19 из которых 48 — в Бишкеке.

В других городах и областях Кыргызстана:

Чуйская область — 38;

Ош — 13;

Ошская область — 12;

Таласская область — 4;

Нарынская область — 6;

Джалал-Абадская область — 11.

Замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев заявил, что в большинстве случаев источник инфицирования коронавирусом остаётся неизвестным.

Медицинских работников за сутки с подтвержденным COVID-19 зарегистрировано 24 случая:

Бишкек — 7;

Чуйская область — 8;

Ош — 3;

Ошская область — 1;

Нарынская область — 3;

Джалал-Абадская область — 1;

Таласская область — 1.

Из стационаров за сутки с выздоровлением выписались 8 медработников.

Всего 533 случая заражения медицинских работников COVID-19, из которых выздоровел 381 медик.

Всего в Кыргызстане зафиксировано уже 2789 случаев заражения коронавирусом.

За сутки из стационара выписано 28 пациентов:

Бишкек — 7;

Чуйская область — 8;

Ош — 5;

Ошская область — 4;

Нарынская область — 4.

Всего по стране с выздоровлением выписан 1961 пациент.

За сутки умер один пациент с COVID-19. Это 55 летний мужчина из Бишкека. Он скончался в Кыргызско-Турецкой больнице, в которой лечат больных с COVID-19.

«Мужчина поступил в больницу 7 июня. Врачи диагностировали пневмонию, острую дыхательную недостаточность, сепсис, были и сопутствующие болезни, в том числе проблемы с сердцем и сосудистой системой», — заявил Усенбаев.

Таким образом число зафиксированных случаев смерти с COVID-19 достигло 32 человек.

Иллюстрация: Кеня Джаманкулова / Kloop.kg.