По данным минздрава, на 19 июня 2020 года по республике зарегистрировано 132 новых случая СOVID-19 из которых 48 — в Бишкеке.
В других городах и областях Кыргызстана:
- Чуйская область — 38;
- Ош — 13;
- Ошская область — 12;
- Таласская область — 4;
- Нарынская область — 6;
- Джалал-Абадская область — 11.
Замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев заявил, что в большинстве случаев источник инфицирования коронавирусом остаётся неизвестным.
Медицинских работников за сутки с подтвержденным COVID-19 зарегистрировано 24 случая:
- Бишкек — 7;
- Чуйская область — 8;
- Ош — 3;
- Ошская область — 1;
- Нарынская область — 3;
- Джалал-Абадская область — 1;
- Таласская область — 1.
Из стационаров за сутки с выздоровлением выписались 8 медработников.
Всего 533 случая заражения медицинских работников COVID-19, из которых выздоровел 381 медик.
Всего в Кыргызстане зафиксировано уже 2789 случаев заражения коронавирусом.
За сутки из стационара выписано 28 пациентов:
- Бишкек — 7;
- Чуйская область — 8;
- Ош — 5;
- Ошская область — 4;
- Нарынская область — 4.
Всего по стране с выздоровлением выписан 1961 пациент.
За сутки умер один пациент с COVID-19. Это 55 летний мужчина из Бишкека. Он скончался в Кыргызско-Турецкой больнице, в которой лечат больных с COVID-19.
«Мужчина поступил в больницу 7 июня. Врачи диагностировали пневмонию, острую дыхательную недостаточность, сепсис, были и сопутствующие болезни, в том числе проблемы с сердцем и сосудистой системой», — заявил Усенбаев.
Таким образом число зафиксированных случаев смерти с COVID-19 достигло 32 человек.
Иллюстрация: Кеня Джаманкулова / Kloop.kg.