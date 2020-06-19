Президент Сооронбай Жээнбеков заявил 19 июня на заседании Совета безопасности, что все члены правительства должны заплатить штраф за несоблюдение санитарных правил во время прощания с бывшим премьер-министром Мухаммедкалый Абылгазиевым. По его словам, многие граждане итак заявляют, что «власть делает деньги на этой болезни, ее не существует».

«Члены правительства сами, в нарушение всех требований о соблюдении масочного режима и социальной дистанции, фотографируются, обнимаются. Фотография, на которой запечатлены члены правительства, без соблюдения социальной дистанции и масок, облетела всю страну. Такие действия сведут на нет все наши усилия. […] Меры должны быть приняты не в отношении рядовых сотрудников аппарата правительства. Они, как я полагаю, вышли по команде своих начальников. Вы все должны оплатить штраф», — заявил Жээнбеков.

Фотографию прощания с бывшим премьером Абылгазиев опубликовал его пресс-секретарь Адилет Султаналиев. На фото запечатлено более 120 человек, при этом на никто не соблюдает социальную дистанцию и все стоят без маски. Минздрав постоянно требует, чтобы граждане в период эпидемии коронавируса соблюдали санитарные правила.

На фото стоял и новый глава кабмина Кубатбек Боронов, который недавно жаловался на то, что люди не соблюдают санитарные нормы, собираются в количестве более 50 человек, не носят маски и не соблюдают дистанцию.

Боронов говорил, что из-за несоблюдения санитарных норм люди подвергают свое здоровье и здоровье окружающих риску, из-за чего власти могут ужесточить меры борьбы с коронавирусом — например, было принято решение закрывать заведения, проводившие банкеты для более 50 человек.

На 19 июня в Кыргызстане зафиксирован очередной антирекорд по выявлению зараженных коронавирусом, за сутки зарегистрировано 132 новых случая заражения.

Всего, по данным минздрава, в стране выявили 2 789 случаев COVID-19. На лечении в стационаре находятся 544 пациента, выздоровел за время пандемии 1 961 человек, а умерло 32.