Замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев на брифинге сообщил, что за прошедшие сутки умер один пациент с COVID-19. Это 55 летний мужчина из Бишкека.

По его словам он скончался в Кыргызско-Турецкой больнице, в которой лечат больных с COVID-19.

«Мужчина поступил в больницу 7 июня. Врачи диагностировали пневмонию, острую дыхательную недостаточность, сепсис, были и сопутствующие болезни, в том числе проблемы с сердцем и сосудистой системой», — заявил Усенбаев.

Таким образом число зафиксированных случаев смерти с COVID-19 достигло 32 человек.

На 19 июня в Кыргызстане зафиксировано уже 2789 случаев заражения COVID-19.

С выздоровлением выписан 1961 пациент.