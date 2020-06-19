Замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев на брифинге сообщил, что за прошедшие сутки умер один пациент с COVID-19. Это 55 летний мужчина из Бишкека.
По его словам он скончался в Кыргызско-Турецкой больнице, в которой лечат больных с COVID-19.
«Мужчина поступил в больницу 7 июня. Врачи диагностировали пневмонию, острую дыхательную недостаточность, сепсис, были и сопутствующие болезни, в том числе проблемы с сердцем и сосудистой системой», — заявил Усенбаев.
Таким образом число зафиксированных случаев смерти с COVID-19 достигло 32 человек.
На 19 июня в Кыргызстане зафиксировано уже 2789 случаев заражения COVID-19.
С выздоровлением выписан 1961 пациент.