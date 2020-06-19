Депутат Исхак Пирматов предложил ужесточить наказание для виновных в домашнем насилии. Он разработал законопроект для борьбы с семейным насилием и представил его в парламенте 18 июня. Позже законопроект был принят в первом чтении, за это проголосовали только 67 депутатов.

Согласно законопроекту, теперь подозреваемые в семейном насилии и неисполнении условий временного охранного ордера не будут освобождаться от ответственности в случае примирения сторон. Также в этих случаях в качестве наказания останутся исправительные или общественные работы, а штраф будет исключен.

«В случае выплаты штрафов убытки несет семья, а не только нарушитель. Поэтому мы предлагаем убрать штрафы, ответственность будет лежать на человеке, который совершил преступление. Что касается нормы о том, что виновные не подлежат освобождению от ответственности за примирением сторон означает, что на время следствия подозреваемый будет задержан, несмотря на то, что жертва напишет встречное заявление или стороны помирятся. Сейчас правоохранительные органы не имеют законных оснований заключать под стражу виновных на время следствия. Дальше решение будет принимать суд, если жертва намерена простить обвиняемого, то она может сказать об этом в суде», – объяснил Пирматов.

В проекте закона предлагается прописать наказание за причинение вреда здоровью членам семьи в статьях о причинении тяжкого вреда, менее тяжкого вреда здоровью, в состоянии аффекта и по неосторожности.

Кроме того, пирматов предлагает дополнить Уголовный кодекс новой статьей, согласно которой за «нарушение условий временного охранного ордера, повлекшее причинение вреда здоровью, вызвавшего длительное расстройство здоровья или значительную стойкую утрату общей трудоспособности менее чем на одну треть» теперь будет наказание в виде лишения свободы от 5 лет до 7,5 лет.

По данным депутата, только за 3 месяца 2020 года было зафиксировано 2,5 тысячи случаев семейного насилия, 95% пострадавших – женщины.

Люди ссорятся, потом мирятся

Несмотря на данные, приведенные депутатом, многие его коллеги высказались против таких изменений.

Депутат Зиядин Жамалдинов заявил о том, что муж не сможет простить жену после того, как отбудет свой срок. Он также отметил, что некому будет «смотреть за детьми, если женщина лишится работы из-за травмы, а муж сядет».

«Я тоже против распада семьи. Эта норма применяется когда причинен вред здоровью женщины. Как раз против таких случаев, как в Караколе и Оше», – ответил Пирматов.

Депутату Таалайбеку Масабирову не понравилось, что в поправках в закон есть упоминание бывших супругов. Пирматов ответил, что лично знает несколько случаев, когда бывшие мужья запугивали жен, чтобы не платить алименты.

Тогда замглавы МВД Алмазбек Орозалиев отметил, что это не относится к домашнему насилию. «Да, у вас нет понятия «психологическое насилие»», – ответил Пирматов.

«Издавна рассматривалось примирение семьи. Люди ссорятся, потом мирятся. Бывшие супруги… Теперь может увеличиться число развода. Что будет с семьями, в которых десять детей, если лишат свободы отца? Придут родители мужа и жены и будут просить их помириться, а закон им не позволит», – сказал депутат Талайбек Масабиров.

Исхак Пирматов ответил, что в суде женщина может сказать, что не хочет, чтобы мужа осудили, но при этом закон должен предусматривать наказание за насилие.

«Это делается для того, чтобы во время следствия не могли оказывать на женщину давление. Ну как быть в случаях, когда у женщины выбит глаз?» – добавил Пирматов.

Махабат Мавлянова считает, что нельзя сажать людей за домашнее насилие, а вместо этого нужно провести разъяснительную работу в регионах. По ее словам, его предотвращением должны заниматься местные органы.

Пирматов призвал всех депутатов внимательнее ознакомиться с законопроектом и ответил, что предложил его как раз из-за того, что суд аксакалов и другие инстанции не работают.

«Согласен с Зиядином Жамалдиновым. Зачем их судить? И их детей будем воспитывать мы с вами, товарищ замминистра? Депутаты таким способом пытаются заработать себе голоса. У кыргызов есть хорошие традиции. Если поссорятся — помирятся. И старый закон хорошо работает. […] Отбыв срок наказания, он не вернется в семью — обидится. Кыргызский парламент будет увеличивать количество разводов?» — задался вопросом депутат Камчыбек Жолдошбаев.

Исхак Пирматов повторил, что мужчина будет задержан на время следствия.

«Это делается, чтобы на время следствия изолировать насильника от жертвы. Необязательно потом он будет осужден, но если он облил жену бензином, пусть будет изолирован от нее», – пояснил депутат.

В пользу законопроекта высказалась депутатка Наталья Никитенко. Она отметила, что оправдательная позиция в этом вопросе недопустима. По ее словам, ее удивили вопросы депутатов, так как, по ее мнению, «там, где есть насилие, понятия “семья” уже нет».

«Мы пытаемся делать вид, что ничего не происходит. И реагируем только на громкие случаи. Подумайте о женщинах в регионах. Поддержите этот законопроект», – сказала она.

Дастан Бекешев в свою очередь заявил, что семью разрушает не этот законопроект, а насилие.

«У всех у нас есть дочери и сестры. У меня тоже есть дочь, и я не хотел бы, чтобы она периодически прощала насильника по какой-то любви. Этот проект закона должны поддержать в первую очередь тех, у кого есть дочери. А также женщины-депутаты. Любая женщина будет говорить, что простила, когда на нее оказывают давление родственники», – заключил он.

В поддержку инициативы также выступили депутатки Евгения Строкова и Айнура Аскарова.

Семейное насилие

Сообщения о насилии и убийствах женщин их мужьями стали появляться с самого начала 2020 года. Только за январь МВД сообщила о нескольких случаях избиений до смерти, а также намеренных поджогах женщин.

Спустя три месяца МВД заявило, что количество фактов домашнего насилия за первый квартал 2020 года выросло на 65% по сравнению с тем же периодом в прошлом году. Семь женщин, пострадавших от насилия в семье, были убиты.

По информации Генеральной прокуратуры, за 2019 год по Кыргызстану было зарегистрировано 6145 фактов семейного насилия. В большинстве случаев от семейного насилия пострадали женщины — 5659. Число мужчин почти в 11 раз меньше — 486.

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