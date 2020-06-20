Пока Кубатбек Боронов сам был первым вице-премьером, он курировал работу республиканского штаба по борьбе с коронавирусом. Став премьером он передал эти обязанности только что вступившему в эту должность Алмазбеку Баатырбекову, который только недавно перестал быть депутатом парламента. Об этом Боронов рассказал на своем брифинге.

В остальном его выступление не сильно отличалось от того, что Боронов говорил 20 июня на заседании республиканского штаба.

Надо готовиться к ухудшению ситуации с коронавирусом;

Надо уделить внимание цифровизации, чтобы кыргызстанцы могли получать госуслуги на дому;

Ответственность за эпидемсиуацию несут не главы государства, а главы местные власти в лице полпредов, мэров, акимов.

Премьер сказал, что области должны готовиться «к осенне-зимнему периоду», а больницы — к увеличению числа больных.

«Нужно обеспечить поставку достаточного количества тест-систем, обеспечить финансирование мероприятий, направленных на предупреждение коронавируса, в том числе связанных со своевременной выплатой компенсаций медработникам и сотрудникам милиции», — сказал Боронов. По его словам, необходимо проведение прививок от гриппа уязвимой категории граждан.

Рассказал он и о мерах, которые примут — например, со следующей недели по выходным во второй половине дня не будет работать общественный транспорт, могут остановить и работу межрегионального общественного транспорта — вопрос «решают», большегруза и личного транспорта запрет не касается.

«Призываю вас быть особенно осторожными. Вирус реален», — сказал премьер Боронов.