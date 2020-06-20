Премьер Кубатбек Боронов заявил, что страну нужно подготовить к ухудшению эпидемситуации — в последние дни ежедневно сообщали о порядке ста новых зараженных коронавирусом, а 20 июня и вовсе сообщили о 192 кыргызстанцах, у которых за последние сутки подтвердили COVID-19. Растет и число смертей.

Из-за этого премьер предложил службе 118 и лабораториям работать круглосуточно, для этого в службе должны увеличить количество сотрудников, чтобы они своевременно консультировали кыргызстанцев по поводу коронавируса.

«Частным организациям рекомендуется перейти на дистанционный режим работы, соблюдая правила социальной изоляции«, — сообщает сайт правительства. Премьер попросил обеспечить получение населением госуслуг в дистанционном режиме, не выходя из дома.

Боронов сообщил, что главы областей несут за ситуацию в своих регионах «персональную ответственность».

«Я хочу ещё раз подчеркнуть, главы областей несут персональную ответственность за эпидемиологическую ситуацию в вверенных территориях. В регионах полноценно не ведутся работы по контролю ситуации», — считает Боронов.

Ответственность на региональных руководителей возложил, однако, не премьер, а президент. Он сообщил об этом накануне, 19 июня, на заседании Совбеза. Той же тактики придерживался, например, и президент России Владимир Путин — с той лишь разницей, что там, в отличие от Кыргызстана, не объявляли по всей стране режима ЧП.

Жээнбеков сказал, что за контроль и обострение эпидситуации лично отвечают руководители областей, районов и мэры городов.