Рыскелди Момбеков — единственный депутат, проголосовавший против заключения комиссии по убийству бизнесмена Айеркена Саймаити. 72 депутата это заключение одобрили.

«Я стал единственным, кто проголосовал против заключения. Я полностью его прочитал. (…) Из 44-страничного заключения следует, что они не пытались изучить факты, озвученные в расследовании «Азаттыка». Наоборот, как я понял, они попытались очернить сам «Азаттык»», — говорит Момбеков.

Момбеков обратил внимание на то, что комиссия озвучила обвинения в адрес журналиста-расследователя Али Токтакунова, основываясь на показаниях экс-консула Эркина Сопокова, который находится под следствием, и сказала, что не может подтвердить данные из расследования о выводе денег из Кыргызстана, но при этом потребовала от правительства «приложить усилия для возврата» более шести миллиардов сомов.

«Получается, они признают наличие фактов, но не говорят об этом открыто. Я пришел к выводу, что это предвзятое заключение», — говорит депутат.

Он считает, что комиссия работала плохо и не пыталась раскрыть факты, скорее наоборот — пыталась их скрыть. Он назвал ее заключение однобоким.

«Это заключение не может удовлетворить общество. Попытка была, но они не смогли назвать ни одного виновного человека. Напротив, получилось так, что обвинили того, кто открыто рассказал обо всем», — говорит Момбеков.

Что не так с заключением комиссии?

Накануне выступления комиссии из нее вышел депутат Мирлан Жээнчороев, сказав, что она не сможет достигнуть результатов, для которых создавалась — он был не согласен с заключением коллег.

Депутатов не смутило, что комиссия озвучила лишь общеизвестные факты об убитом, почти ничего не сказала о его смерти, показала видео об оправдании отмыва денег и большую часть выступления посвятила тому, Кыргызстану не нанесен ущерб выводом более 900 млн долларов. 72 депутата одобрили заключение, только Момбеков проголосовал против.

На заседании комиссия просто озвучила общеизвестные факты из журналистского расследования «Азаттыка», «Клоопа» и OCCRP, смерти Саймаити было посвящено лишь одно высказывание — его убили, задержали четырех подозреваемых, двое признались в убийстве. Что тоже общеизвестная информация, для озвучивания этой версии не нужно было изучать материалы более полугода.

Зато большую часть своего выступления комиссия посвятила оправданию вывозу средств из Кыргызстана. По информации Финпола, из страны незаконно вывезли около миллиарда долларов. По фактам расследования понятно, что курьеры, вывозившие деньги на себе — за раз до двух миллионов долларов — не декларировали эти суммы. Комиссия пыталась убедить, что Кыргызстан при этом ничего не потерял, и деньги вообще принадлежали бизнесменам из других стран. Саймаити — чью смерть должна была расследовать комиссия — рассказал журналистам, что вывез из Кыргызстана более 700 миллионов долларов. Средства принадлежали бизнесмену Хабибуле Абдукадыру, который организовал контрабандный поток через Кыргызстан без уплаты должных налогов и пошлин.

Прочитать, что рассказывала и показывала комиссия: Парламент одобрил заключение депутатской комиссии по расследованию убийства Саймаити. Там мало про убийство, зато много оправданий вывозу миллионов долларов из Кыргызстана

Прочитать расследование журналистов: История Айеркена Саймаити, отмывшего 700 млн долларов через Кыргызстан