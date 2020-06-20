В парке на юго-востоке Бишкека сидели две женщины — мать и дочь. У матери, медика по профессии, подтвержденный коронавирус и из-за этого ее выгнали из съемного жилья. У дочери был отрицательный тест, но ей пришлось нарушить домашний карантин, когда она узнала, что ее маму выгнали на улицу.

Теперь есть риск, что дочь тоже заразилась. Маму она оставить не могла — та почти не спала, устала, обе не ели весь день, ответственность не позволяет. Они не могут пойти домой и не могут поесть в кафе — бояться кого-нибудь заразить.

«У нее коронавирус»

60-летняя медик сдала тест на коронавирус 8 июня — 10 получила подтверждение, что у нее COVID-19. Сначала ее повезли в кыргызско-турецкую больницу, но там скорую развернули — и медработницу отправили на авиабазу «Ганси».

19 июня ее отправили домой — все еще с коронавирусом. Второго анализа она еще не получила.

«Поступило много больных и выписали тех, кому уже было получше», — рассказывает ее дочь.

Минздрав ответил нам, что по приказу бессимптомных и тех, у кого легкое течение болезни, отправляют лечиться домой. И если женщину отпустили с «Ганси» — то у нее было хорошее состояние здоровья. «Врача бы не бросили, места в больницах есть», — сообщили в Минздраве.

Женщина вернулась в съемное жилье — но у хозяйки тоже обнаружили коронавирус и она разозлилась на медика. Тогда и выгнали женщину, закрыв ворота — та едва успела взять свои документы, все вещи остались в закрытом жилье.

«Мы в скорой»

Когда женщины обратились в «Клооп», они уже несколько часов провели на улице. Дочь звонила во все возможные службы, пытаясь решить проблему — от мэрии до Минздрава. Звонили и в службу 118, и в поликлинику, где работала женщина. Наконец, им пообещали, что скорая приедет.

«Мама кашляет, она устала, она почти не спала. В скорой сказали, что нет машин», — огорченно говорит девушка в трубку. Она готова и дальше оставаться в парке с мамой и ждать, когда ее заберут в больницу. Она растеряна, боится за мать — возраст в зоне риска, есть проблемы со здоровьем.

Не зная, как еще помочь, «Клооп» рассказал о ситуации Егору Борисову — заведующему реанимацией Центра экстренной медицины. Борисов живо откликается на историю — говорит «разберемся».

И вот очередной звонок — девушка по ту сторону трубки рассказывает, что они с мамой в машине скорой помощи, они едут в шестую больницу. Правда, по приезду им говорят, что мест нет.

Поэтому следом женщин везут в кыргызско-турецкую больницу. В очереди скорые и больной в тяжелом состоянии. Снова говорят, что мест нет , но к 17:30 место для зараженного медика все же находят.