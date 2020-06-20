У акима Араванского района Ошской области Курбанбая Айтибаева 18 июня обнаружили коронавирус и перевели в местную больницу. Однако сотрудники Араванской райадминистрации не были изолированы — они работают в обычном режиме.

Как сообщила пресс-секретарь полпреда правительства в Ошской области Нуркыз Кадырбекова, 14 июня у акима начала подниматься температура, а 17 июня он обратился в больницу.

«Возможно аким контактировал с больными и заразился коронавирусом сам. У всех сотрудников акимиата были взяты анализы, первые результаты коронавирус ни у кого не выявили. Обязанности акима сейчас исполняет его заместитель», — сказала Кадырбекова.

11 июня Араванский район посетил Сооронбай Жээнбеков. Он ознакомился с деятельностью местных фермеров. Во время своего визита Жээнбеков ходил без маски. Однако, как утверждает Кадырбекова, перед встречей с президентом аким предварительно сдавал анализы на коронавирус и результаты у него были отрицательные.

Ранее из чиновников коронавирусом заразились вице-мэр города Нарын Давид Курманов и мэр города Джалал-Абад Мураталы Тагаев. Первого уже выписали с больницы, а Тагаев проходит лечение в домашних условиях.