Кыргызские СМИ со ссылкой на свои источники сообщили, что у депутата Бейшеналы Нурдинова обнаружили коронавирус — и что он, так или иначе, контактировал со всеми коллегами, кроме спикера Дастана Джумабекова.

Депутат Дастан Бекешев написал, что с Нурдиновым не контактировал.

«С Нурдиновым я даже не успел контактировать. Мы даже не здоровались. Зато он контактировал с депутатами из фракции «Кыргызстан», а с ними я контактировал», — написал Дастан Бекешев.

На брифинге Минздрава сообщили, что на сегодня информации о других зараженных депутатах нет.

Депутатка Эльвира Сурабалдиева написала в твиттере, что депутаты закроют сессию и пойдут сдавать анализы на коронавирус — так она прокомментировала новость о заражении главы пресс-службы парламента Ибраима Нуракуна уулу. Он был госпитализирован, а у контактировавших с ним депутатов Каныбека Иманалиева и Акылбека Жапарова коронавирус не обнаружили.



«Сидим и вспоминаем, контактировали с зараженным коллегой или нет. Первый случай Covid-19 на самом высоком политическом уровне. Карантин, в итоге, был лишь сдерживающим фактором», — сообщила она.