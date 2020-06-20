



За последние сутки коронавирус подтвердили у еще 192 человек, 94 из них в Бишкеке. В Чуйской области 62, Оше — 16, а в Ошской области 12. По два в Иссык-Кульской, Таласской и Нарынской областях.

В числе новых зараженных 13 медиков — семь в Бишкеке, пять в Чуйской области и один в Оше. Всего случаев заражения среди медиков 546, из них выздоровели 382, двое умерли.

82 пациентов с бессимптомным COVID-19 отправили на домашнее лечение.

Выписаны из больниц по выздоровлению 20 человек. 11 из них в Чуйской области, пять в Нарынской, в Бишкеке три и один в Оше.

Всего по стране случаев заражения 2981, из них умерли 35, выздоровел 1981, получают лечение 498 человек.