О заражении мэра Бишкека сообщил руководитель аппарата мэрии Балбак Тулобаев.

«У мэра результаты первого анализа показали коронавирус. Сейчас повторный анализ направлен в еще одну лабораторию. Мэр находился дома дома с температурой на протяжении трех дней», — сообщил чиновник. Информацию подтвердила и советница мэра Гуля Алмамбетова — она с коллегами также сдавала тест, у нее анализы отрицательные.

Вместе с мэром уже у трех сотрудников мэрии обнаружили коронавирус. Ранее COVID-19 выявили у бухгалтера аппарата мэрии и руководителя организационного отдела.

У самого Балбака Тулобаева тесты на коронавирус отрицательные.