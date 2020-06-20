



Минздрав сообщил о смертях трех пациентов с COVID-19.

Это мужчина 1958 года рождения, проживавший в Тюпском районе Иссык-Кульской области. Он с 15 июня проходил лечение в инфекционном отделении, из-за ухудшения состояния был подключен к кислородному аппарату. Кроме коронавируса у него развилась правосторонняя нижнедолевая пневмония и острая сердечная недостаточность.

«Болел с 8 июня, обращался к семейному врачу и ему назначили лечение ОРВИ, состояние не улучшалось и тогда обратились в районную больницу», — сообщил замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

Также умерла женщина 1961 года рождения из Оша. Она также была госпитализирована 15 июня.

«Крайне тяжелое течение болезни, двухсторонняя нижнедолевая пневмония, острая дыхательная недостаточность четвертой степени, гипертоническая болезнь второй степени», — описал ее диагноз Усенбаев. По его словам с симптомами коронавируса она проходила девять дней, обращалась в поликлинику, занималась самолечением дома.

Еще один умерший — мужчина 1959 года рождения из Кара-Сууйского района Ошской области.

«С 17 июня были жалобы на повышение температуры тела, кашель, затруднение дыхания. Ранее он находился на учете с острым инфарктом и гипертонической болезнью. Смерть наступила от острой дыхательной недостаточности», — сообщил минздрав.

Число смертей пациентов с COVID-19 достигло 35.