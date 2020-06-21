Минздрав за прошедшие сутки подтвердил коронавирус у еще 170 человек.

Большинство в Бишкеке и Чуйской области — 56 и 43 соответственно. В Оше и Ошской области — 14 и 22 новых зараженных. В Баткенской области один, в Джалал-Абадской 19, а в Иссык-Кульской 15 новых зараженных.

Среди новых зараженных 10 медиков — четыре в Чуйской области, по два в Оше и Иссык-Кульской области, по одному в Ошской и Баткенской областях.

«Широко обсуждается вопрос ограничения общественного транспорта. Это связано с большим количеством случаев, когда источник инфекции не известен. Общественный транспорт является одним из мест, где может происходить заражение инфекцией. Я надеюсь, наши граждане с пониманием отнесутся к этим ограничениям и не будут пренебрегать», — сказал замминздрава Нурболот Усенбаев. По его словам из новых зараженных только четыре случая завозные, в 70 случаях установлен источник заражения, нобольше 90 человек не смогли сообщить, где заразились и от кого, говорили лишь о посещение общественных мест.

По выздоровлению выписаны из больниц 30 человек — 10 в Ошской области, девять в Нарынской, пять в Чуйской, четыре в Иссык-Кульской, два — в Джалал-Абадской областях. Пять из них медики.

Также за сутки умерли два пациента с коронавирусом — женщина в Токмаке и мужчина в Бишкеке.

Всего по стране 3151 случаев заражения, из них 2011 выздоровели, 37 умерли, а 1103 получают лечение.

Из этих 1103 только 528 лечатся в больницах, в том числе 11 находятся в реанимациях. 575 человек были отправлены домой — у них или бессимптомное заражение, или легкая степень коронавируса и они могут получать лечение на дому. При этом они все еще заразны и не должны покидать домашний карантин.