Шокировала будничность этой сцены.

— Покорность и горечь на ее лице. Будто это норма. Шокировала будничность этой сцены. Сложно поверить, что где-то это происходит рядом. А ведь это одна из множества историй, сколько еще таких историй осталось неуслышанными.

— Сколько времени ушло на этот рисунок?

— Минут 25. Это цифровая живопись.

— Как ты относишься к тому, что твой рисунок так разошелся по соцсетям и в СМИ?

— Сейчас, во время быстрых картинок, важно найти яркий визуальный образ. Тему насилия нельзя напрямую показывать, поэтому люди обращаются к иллюстрациям. Иллюстрация может быть выразительней, там можно утрировать, можно говорить метафорами.

— Отрисовываешь ли ты в своих работах реальные лица или придумываешь образы?

— Зачастую использовать фотографии запрещено. Да и моя задача – это быть субъективной и нарисовать какую-то эмоцию, атмосферу. Рисовать не просто плакат «Пытки – это плохо», а показать какую-то историю. Я читаю истории, потом через какое-то время рождается картина.

— Можно ли сказать, что насилие над людьми, особенно над женщинами, –​ самая частая тема твоих работ?

— Меня часто спрашивают: «Тебя муж избивает?» Нет, муж работает со мной и помогает мне с анимациями. Я выросла в семье, где любовь и понимание. Поэтому я нетерпима к насилию в семье, где человек, по идее, должен чувствовать себя в безопасности. Мне хотелось бы больше на добрые темы рисовать, но пока выходит так, что больше тем насилия. Сейчас, например, я работаю над очень сложной темой – темой пыток. Первыми моими работами на тему насилия над женщинами были анимационные серии о похищении девушек в Кыргызстане для брака.

— Кыргызстанцы, живущие в городах, часто далеки от проблем людей в селах, похищение женщин зачастую происходит в селах. Как так получилась, что тебя заинтересовала эта тема?

Похищали одногруппниц, похищали студенток мамы-преподавательницы.

— Нет, я не могу сказать, что это где-то в селах. Это было всегда где-то рядом. Я с этим сталкивалась лично. Похищали моих одногруппниц, похищали студенток моей мамы, преподавательницы.

— Рисование для тебя –​ это и общественное участие, и возможность справиться с эмоциями?

— За рисунком бывает мощная сила. Процесс создания имеет для меня терапевтический эффект. Я, бывает, целыми днями занимаюсь проектами, где конкретно прописаны задачи, а потом рисую темы, которые мне интересны и волнуют. Это помогает избавиться от каких-то переживаний.