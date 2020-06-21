Генпрокуратура сообщила, что дело об избиении бывшего таможенника Эмиля Кимсанова передали в ГКНБ. Факт избиения зарегистрирован по статье 321 («Превышение власти»).

«Факт зарегистрирован в ЕРПП спецпрокуратурой. Дело для расследования передано в Главное следственное управление ГКНБ. Заявитель написал, что сотрудники СИЗО его избили. Следствие даст оценку. Пока рано что-то говорить», — говорят в Генпрокуратуре.

Спецпрокуратура сообщила, что по мнению ГСИН мужчина «нечаянно упал и получил телесные повреждения», когда спускался со второго яруса кровати. Подобное объяснение травмы ГСИН уже упоминала в деле об освобождении кримавторитета Азиза Батукаева — тогда служба объяснила этим перелом ноги лаборанки Ирины Цоповой, позже женщину отпустили под домашний арест.

Также ГСИН настаивает, что Кимсанов не имеет претензий к сотрудникам СИЗО и заключенным. К заключенным экс-таможенник действительно не имеет претензий, он говорит, что они помогали ему. А вот сотрудников СИЗО№1 он обвиняет в избиении — оно произошло еще в апреле.

Тему избиения Кимсанова в парламенте поднял депутат Дастан Бекешев.

«В конце концов, когда у вас будут разбирательства по избиениям? Я понимаю, что у вас там иерархия – паханы, смотрящие. Понимаю, что ваши сотрудники завязаны и тоже боятся. Но такой дикости не должно же быть. Вот по этому конкретному видео с Эмильбеком Кимсановым», – обратился Бекешев к замглавы ГСИН Айвазу Кадырову.

Дело Кимсанова

Бывший сотрудник Государственной таможенной службы Эмиль Кимсанов был задержан в Санкт-Петербурге 20 февраля этого года и в последующем экстрадирован в Кыргызстан.

Он обвиняется в избиении Авдандила Конгантиева — сына бывшего главы МВД Молдомусы Конгантиева. Кимсанов заявляет, что дело было возбуждено и закрыто два года назад.

Близкие Кимсанова считают, что на самом деле задержание связано с его конфликтом с кланом Матраимовых. Начиная с февраля 2020 года Кимсанов и его близкие записали несколько видеообращений к президенту, где рассказали об угрозах и притеснениях со стороны клана Матраимовых.

Кимсанов заявил, что Раим Матраимов просил доставить журналиста «Азаттыка» Али Токтакунова «живым или мертвым». Токтакунов один из авторов журналистских расследований о контрабанде на таможне, в которых упоминалось имя Матраимова.

Депутат Искендер Матраимов — старший брат экс-замглавы таможенной службы Раима Матраимова — назвал все обвинения очернением.