Журналист Эркин Рыскулбеков, у которого коронавирусом заразились члены семьи, провел два прямых эфира с журналисткой Мариной Ким и режиссером Азимом Азимовым, у которых также обнаружили коронавирус.

Ким рассказала на русском языке, а Азимов — на кыргызском о болезни, о симптомах, обвинениях от ковид-диссидентах, реакции на себя у общества и том, нужны ли ограничения для уменьшения количества заражений.

Марина Ким также подробно рассказывает о коронавирусе в своем телеграм канале «Монологи Марины».