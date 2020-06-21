О смерти экс-депутата сообщил его брат, режиссер и политик Садык Шер-Нияз.

«Мы потеряли нашего благородного Боке. Церемония прощания состоится в Чон-Капка 23 июня в 11 часов», — написал он на своей странице в фейсбуке.

Болот Шер был госпитализирован после повторного инсульта, об этом стало известно 12 июня. У него было тяжелое состояние, он впал в кому.

Болоту Шеру был 61 год. Шер был известным и влиятельным кыргызским политиком, депутатом, главой МВД во Временном правительстве и спикером парламента.

После предыдущего инсульта поменял свою фамилию Шерниязов на Шер. В 2011 году принес извинения кыргызстанцам, чьи близкие погибли в межэтнических конфликтах 2010 года в Оше, предложив лишить себя высокого милицейского звания и депутатского иммунитета, сдал мандат и ушел из политики.