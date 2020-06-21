Этим летом жители села Жерге-Тал Нарынского района Нарынской области перекрыли дорогу на пастбище Кум-Бель, из-за чего скотоводы Кочкорского района вместе с вещами в «КамАЗах» не могли проехать на пастбище.
Представители местной власти признались, что им не удается урегулировать спор вокруг пастбищ — дело дошло до драки, а районная милиция начала досудебное разбирательство по статье «Незаконное перекрытие дорог».
Журналистка «Клоопа»Дилде Шатанова узнала о причинах конфликта, который на самом деле длится годами.
Десять вместо двух
Жерге-тальцы требуют, чтобы право на пользование джайлоо Кум-Бель дали только им, так как у них растет число скота, а участки-зимовки маленькие. Пастбище Кум-Бель относится к Нарынскому району, но кроме животноводов района туда приходят пасти скот и животноводы сельской управы Ак-Кыя.
По словам председателя комитета по пастбищам Жерге-Тальского айылного округа Руслана Асаналиева, во времена СССР в 1958 году более шести тысяч гектаров пастбища Кум-Бель было передано на длительное использование животноводам Кочкорского района. Срок аренды должен был истечь в 2020 году. Но правительство 27 ноября 2019 года приняло постановление о поправках в закон о пастбищах и срок их использования продлили до 2030 года.
По словам Асаналиева, животноводы Кочкора пользовались пастбищем только до 1990 года, после перестали туда выходить. А в 2016 году в Кум-Бель полномочный представитель правительства в Нарынской области Аманбай Кайыпов и представители сел подписали трехстороннее соглашение о выпасе на пастбище двух отар баранов из Кочкора.
«На основе того соглашения паслись две отары баранов. В этом году говорят, что привезли 10 отар. Но жители не согласны», — сказал жерге-талец Асаналиев.
Он сказал, что спор между животноводами произошел из-за того, что продление срока использования пастбища не было согласовано с народом.
Было бы хорошо, если бы власти изучали информацию, прежде чем продлевать пользование пастбищем.
«Было бы хорошо, если бы власть, прежде чем продлевать на долгий срок, изучила и проанализировала бы спорные земли. До этого говорилось, что создана комиссия [по пастбищам], куда вошли 21 человек, но ни один из них не пришел и не проанализировал», — говорит Асаналиев.
Дождь и провокация
Житель Кочкора Бакыт Жумабаев в интервью «Азаттыку» говорил, что аким Нарынского района обещал открыть коридор для прохода в Кум-Бель.
«Аким Нарынского района Семетей Черикбаев говорил, что сделает коридор, что мы можем прямо перейти, но когда мы пришли, ситуация оказалась другой. Народ собрался и нас не пускал. В дождь люди стояли с маленькими детьми», — сказал он.
Аким Кочкорского района Темирболот Абыкеев отметил, что по закону у них до 2030 года есть право выходить на пастбище Кум-Бель. По его словам, в этом году туда должны были выйти 25 чабанов из Кочкора, но в итоге на это пастбище решили отправить 10 чабанов.
Пусть вместят наши 10 отар.
«Некоторые жерге-тальские провокационные силы политизирируют, говоря что глава правительства [на тот момент Мухаммедкалый Абылгазиев] является кочкорским и поэтому [землю] дал там. В Кум-Беле есть 6 788 гектаров земли, которые принадлежат нам. Мы говорим жерге-тальцам, чтобы они вместили наши 10 отар баранов, а остальные земли мы отдадим им, но они не соглашаются», — говорит Абыкеев.
Продление пользования пастбищем… полезно
Аким Нарынского района Семетей Черикбаев говорит, что продление срока использования пастбищ на длительный срок полезно и для района Нарын. Потому что иначе семь аильных округов не получили бы от других районов права на длительное использование их пастбищ.
«У Жерге-Тальского айыл окмоту есть 48 000 гектаров земли в дальнем пастбище Ак-Сай. Туда должны были поехать и пастись 24 животноводов из Жерге-Тальского айыл окмоту. Эти дела были заранее согласованы. Мы переселили 12 животноводов в Ак-Сай и предоставили все условия. Остальные 12 животноводов отказались ехать в Ак-Сай и намереваются пойти на пастбище Кум-Бел», — сказал Чекирбаев.
Житель села Жерге-Тал Адилет Тыныбеков не поддерживает предложение местной власти о том, чтобы жерге-тальцы ехали в Ак-Сай. Потому что их скот привык пастись в Кум-Беле.
«Неужели мы должны отдать им [скотоводам Кочкора] землю, на которой мы столько лет оседали, и должны пойти туда [в Ак-Сай]? Только в прошлом году аким во главе с губернатором пришли и загнали две отары баранов, говоря, что так будет до 2020 года. А в этом году говорят, что теперь загонят 10 отар баранов», — возмутился он.
На пастбище Кум-Бель мало места в том числе и из-за золотодобытчиков. Компании, которые хотели добывать золото, раскопали землю и уехали, не выровняв ее. В 2009-2010 годах местные жители выступили против золотодобытчиков именно из-за того, что часть пастбища стала непригодной для выпаса скота.
Сейчас золоторудный рудник Кум-Бель разрабатывает ОСОО «АТ Минералз». Это компания 2018 году 31 января выиграла аукцион, объявленный на разработку рудника, предложив 214 тыс долларов США.
Тему конфликта вокруг джайлоо Кум-Бель на заседании парламента 10 июня поднял депутат Чыныбай Турсунбеков.
«Вы не посоветовавшись с народом продлили срок пользования пастбищами. И теперь жители двух сел конфликтуют. У правительства нет что ли возможности сесть и решить вопрос вместе с народом?» — спросил он.
Заместитель министра министерство сельского хозяйства Жаныбек Керималиев заверил, что перед продлением сроков пользования пастбищами проводились круглые столы с участием глав районов и сельчанами.
Но депутата не удовлетворил ответ замминистра. Нардеп отметил что сегодняшняя обстановка сложилась из-за того, что переговоры с людьми проводились только формально.
«Мы сейчас видим что эти переговоры были только формальностью. Сейчас ситуация сложная. Народ говорит что “правительство продлило, не посоветовавшись с ними”. Вы должны на правительственном уровне создать комиссию и принять правильное решение, уже на местах уточнив все [детали]», — сказал депутат и призвал замминистра относится к этому серьезнее.
До этого полномочный представитель правительства в Нарынской области Эмилбек Алымкулов провел встречу с жителями сел Жерге-Тал, Жалгыз-Терек, Кызыл-Жылдыз и обсудил проблему пастбищ. Переговоры с главой области не дали результатов, потому что уже через неделю дорогу к пастбищу перекрыли.
Пресс-секретарь полномочного представителя правительства в Нарынской области Назгуль Мусуралиева сообщила, что вопрос о распределении все еще решают и общаются с жителями. Но так как пастбища находятся в ведении государства, в приоритете решение вопроса в рамках закона о пастбищах.