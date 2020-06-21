Этим летом жители села Жерге-Тал Нарынского района Нарынской области перекрыли дорогу на пастбище Кум-Бель, из-за чего скотоводы Кочкорского района вместе с вещами в «КамАЗах» не могли проехать на пастбище.

Представители местной власти признались, что им не удается урегулировать спор вокруг пастбищ — дело дошло до драки, а районная милиция начала досудебное разбирательство по статье «Незаконное перекрытие дорог».

Журналистка «Клоопа»Дилде Шатанова узнала о причинах конфликта, который на самом деле длится годами.

Десять вместо двух

Жерге-тальцы требуют, чтобы право на пользование джайлоо Кум-Бель дали только им, так как у них растет число скота, а участки-зимовки маленькие. Пастбище Кум-Бель относится к Нарынскому району, но кроме животноводов района туда приходят пасти скот и животноводы сельской управы Ак-Кыя.

По словам председателя комитета по пастбищам Жерге-Тальского айылного округа Руслана Асаналиева, во времена СССР в 1958 году более шести тысяч гектаров пастбища Кум-Бель было передано на длительное использование животноводам Кочкорского района. Срок аренды должен был истечь в 2020 году. Но правительство 27 ноября 2019 года приняло постановление о поправках в закон о пастбищах и срок их использования продлили до 2030 года.

Выпас овец. Фото: Малик Осмонов \ Unsplash

По словам Асаналиева, животноводы Кочкора пользовались пастбищем только до 1990 года, после перестали туда выходить. А в 2016 году в Кум-Бель полномочный представитель правительства в Нарынской области Аманбай Кайыпов и представители сел подписали трехстороннее соглашение о выпасе на пастбище двух отар баранов из Кочкора.

«На основе того соглашения паслись две отары баранов. В этом году говорят, что привезли 10 отар. Но жители не согласны», — сказал жерге-талец Асаналиев.

Он сказал, что спор между животноводами произошел из-за того, что продление срока использования пастбища не было согласовано с народом.

Было бы хорошо, если бы власти изучали информацию, прежде чем продлевать пользование пастбищем.

«Было бы хорошо, если бы власть, прежде чем продлевать на долгий срок, изучила и проанализировала бы спорные земли. До этого говорилось, что создана комиссия [по пастбищам], куда вошли 21 человек, но ни один из них не пришел и не проанализировал», — говорит Асаналиев.

Дождь и провокация