Минздрав сообщил о смерти еще двух кыргызстанцев с подтвержденным COVID-19.

В Токмоке умерла женщина 1974 рождения, а в Бишкеке в Железнодорожной больнице мужчина 1969 года рождения.

Заминздрава Нурболот Усенбаев сообщил, что мужчина болел 10 дней и сначала принимал антибиотики дома, и так как лучше ему не стало, обратился в больницу.

У него было тяжелое течение коронавируса, развилась двухсторонняя пневмония и дыхательная недостаточность и тромбоэмболия легочных артерий. 20 июня состояние резко ухудшилось и он умер.

Женщина болела с 1 июня, с жалобами на одышку обратилась к медикам, у нее обнаружили коронавирус и туберкулез легких. Кроме того у женщины была сопутствующая болезнь — сахарный диабет.

Число смертей кыргызстанцев с коронавирусом достигло 37 случаев — это не считая кыргызстанцев, которые умерли в других странах. Число смертей увеличилось в июне, за первые три месяца количество умерших держалось в пределах 20.