На 22 июня коронавирус подтвердился у 205 человек по всему Кыргызстану. Среди зараженных COVID-19 оказались 22 сотрудника МЧС, прокурор Сокулукского района, депутаты парламента и сотрудник ЦИК Бишкека. «Клооп» публикует дайджест о заражениях, которые стали известны СМИ за прошедший день.

Коронавирус в парламенте

В пресс-службе парламента сообщили, что коронавирусная инфекция выявлена у двух депутатов и трех сотрудников аппарата парламента. При этом в Жогорку Кенеше отметили, что информация о пяти болеющих депутатах не действительна.

Также сообщается, что часть сотрудников аппарата парламента переведена на удаленный режим работы.

Ранее в парламенте сообщили, что тесты на коронавирус спикера Дастана Джумабекова и вице-спикеров Аиды Касымалиевой и Мирлана Бакирова показали отрицательный результат.

Первый случай заражения COVID-19 в стенах Белого дома подтвердился у главы парламентской пресс-службы Ибраима Нуракун уулу, об этом он сообщил на своей странице фейсбук 18 июня.

В 24.kg со ссылкой на собственные источники в парламенте сообщают, что у лидера фракции «Онугуу-Прогресс» Бакыта Торобаева выявлен коронавирус. При этом Торобаев около месяца не был в здании парламента.

Мэрия Джалал-Абада на карантине

В Джалал-Абаде приняли решение закрыть на карантин мэрию города. А всех работников муниципалитета перевели на удаленную работу, коронавирус там выявили у трех сотрудников мэрии. Ранее в муниципалитете Джалал-Абада сообщили, что коронавирус подтвердился у мэра города Мураталы Тагаева.

Коронавирус нашли у 22 сотрудников МЧС

Зараженных COVID-19 выявили и среди сотрудников МЧС. По информации пресс-службы ведомства, коронавирус выявили у 22 сотрудников. Сейчас за ними наблюдают врачи, а у личного состава МЧС и родственников сотрудников взяли ПЦР-анализы.

У прокурора Сокулукского района тоже COVID-19?

По информации издания Kaktus.Media, которое ссылается на источники в силовых структурах, COVID-19 подтвердился у прокурора Сокулукского района. Он контактировал со следователями милиции, у которых ранее выявили коронавирус.

«Прокурор района сдал анализы в конце прошедшей недели и в субботу диагноз был подтвержден. Болезнь протекает бессимптомно», — сообщает издание со ссылкой на сотрудников силовых структур.

Издание сообщает, что в ОВД Сокулука коронавирус выявили у нескольких следователей, а контактных с ними лиц отправили на домашний карантин.

Коронавирус в ЦИК

Положительный тест на коронавирус оказался и у одного из сотрудников Центральной избирательной комиссии. Как сообщили в ЦИК, после подтвержденного теста 22 июня в здании Центризбиркома провели дезинфекцию, а всех контактных лиц поместили на самоизоляцию.

В ЦИК отметили, что большую часть сотрудников снова перевели на удаленный режим работы.

На 22 июня по всей стране подтверждено 3 356 случаев заражения коронавирусом. Из них 2 021 человек выписался с выздоровлением.

За прошедшие сутки от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли три человека. За все время пандемии скончались 40 пациентов.