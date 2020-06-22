Парламентский комитет по социальным вопросам на своем заседании 22 июня сразу в двух чтениях одобрил законопроект «О манипулировании информацией», который инициировала депутатка Гульшат Асылбаева. Об этом сообщил парламентарий Дастан Бекешев на своем сайте.

*Если законопроект одобрят, это может привести к цензуре в интернете. В законопроекте предлагается создать специальный орган при Министерстве культуры, который будет не только контролировать всю информацию в сети, но и рассекречивать личности, создавших аккаунты в социальных сетях. Также законопроект обяжет провайдеров хранить всю информацию, которую просматривают пользователи в течение полугода. В законопроекте не прописано, кто будет оплачивать дорогостоящее оборудование для хранения данных.

Бекешев также приложил к сообщению два дополнения к законопроекту, которые внесла его инициаторка Гульшат Асылбаева.

Согласно дополнениям, в законопроекте появилась терминология, к примеру, что такое Интернет, что такое сайт, страница сайта, кто может быть владельцем страницы и так далее.

Кроме того, инициаторка прописала механизм вынесения решения о прекращении распространения ложной информации. Минкульт и другие госорганы при обнаружении ложной или недостоверной информации направляют решение о прекращении распространения этой информации владельцу сайта, страницы сайта или самому распространителю.

Лицо, которому направлено решение, в течение 24 часов с момента его поступления должно прекратить распространение ложной информации.

Если решение не будет исполнено, то ограничивать доступ к ложной информации будет интернет-провайдер, провайдер хостинга, владелец сайта или страницы по решению суда или минкульта.

«Интернет-провайдер обязан осуществлять идентификацию абонентов сети Интернет по запросу суда или минкульта», — говорится в законопроекте.

Также в законопроекте прописан механизм, как будет возобновлен доступ к сайту или странице: должна быть устранена причина, по которой ограничили доступ, либо должно быть решение суда, вступившее в силу.

Также минкульт теперь сможет представлять интересы Кыргызстана в сфере интернета и взаимодействовать с госорганами иностранных государств, международными организациями, иностранными юридическими лицами.

Депутаты Жанар Акаев и Дастан Бекешев проголосовали против законопроекта.

«Я спрашивал у своей коллеги, каким образом госорган будет определять информацию в качестве достоверной или ложной. На простой вопрос я не получил вразумительного ответа. Вместо ответа на мой вопрос Асылбаева рассказывала мне о необходимости борьбы с фейк-аккаунтами. […] Законопроект поможет коррупционерам и нанесет вред всем порядочным гражданам. При этом, фейк-аккаунты как были, так и будут открываться», — написал Бекешев.

При поддержке остальных депутатов инициатива была одобрена в двух чтениях. 17 июня проект закона был принят парламентом в первом чтении.

Эксперты в сфере медиа и юристы считают, что законопроект ограничит свободу слова и право граждан на доступ к информации, в связи с чем призывают депутатов отозвать эту инициативу.

Институт Медиа Полиси заявил, что нормы законопроекта противоречат Конституции и законам Кыргызстана.

«Предложенный проект по существу устанавливает своеобразную цензуру, которая законодательством запрещена», — говорится в заявлении организации.

Также юристы организации считают, что к этому законопроекту необходимо было проводить анализ регулятивного воздействия, то есть того, как он может повлиять на предпринимателей, чего не сделали его авторы.