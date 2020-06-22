Пресс-служба парламента сообщила, что на 22 июня коронавирусная инфекция выявлена у двоих депутатов и трех сотрудников аппарата парламента.

«Опубликованная в СМИ информация о том, что болеют пять депутатов, не соответствует действительности. Жогорку Кенеш не вправе разглашать их персональные данные. Все пациенты были изолированы, контактные лица выявлены», — уточняет пресс-служба.

Также сообщается, что часть сотрудников аппарата парламента переведена на удаленный режим работы.

Министр здравоохранения Сабиржан Абдикаримов во время брифинга 22 июня заявил, что COVID-19 подтвердился у нескольких нардепов. Kaktus.Media со ссылкой на свои источники написал, что по предварительным данным заразились пять депутатов.

Ранее пресс-служба парламента сообщила, что тесты на коронавирус спикера Дастана Джумабекова и вице-спикеров Аиды Касымалиевой и Мирлана Бакирова показали отрицательный результат.

По словам главы аппарата парламента Алмазбека Сабырбекова, сейчас все депутаты сдают тесты на наличие коронавируса.

Сабырбеков также сообщил, что для выявления всех контактных лиц проверяются и помощники депутатов, а журналисты не смогут попасть в парламент до начала парламентских каникул.

19 июня стало известно о том, что у депутата из фракции «Кыргызстан» Бейшеналы Нурдинова подтвердился COVID-19. Тогда писали, что он контактировал почти со всеми коллегами, кроме спикера Джумабекова.

Нурдинов совсем недавно прошел в парламент по списку после того, как его однопартиец и лидер партии «Кыргызстан» Алмазбек Баатырбеков досрочно сдал свой мандат 9 июня, а затем был назначен первым вице премьер министром страны.

Это был второй случай подтверждения коронавирусной инфекции в стенах парламента. Глава парламентской пресс-службы Ибраим Нуракун уулу заявил о том, что у него выявлен коронавирус 18 июня на своей странице в фейсбуке.

В своем сообщении общественности Нуракун уулу заявил, что из-за проверки его коллег на коронавирус, общественные слушания парламента перестанут транслировать онлайн.

На 22 июня по всей стране подтверждено 3356 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них 2021 человек выписался из стационара с выздоровлением.

За прошедшие сутки от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли трое человек. За все время пандемии скончались 40 пациентов с COVID-19.