Республиканский штаб сообщил, что за сутки на 22 июня коронавирус подтвердился у 26 медиков. Всего за время пандемии коронавирусом заразились 582 медработника. Из них выздоровели 387 человек.

Министр здравоохранения Сабиржан Абдикаримов на брифинге 22 июня назвал главную причину инфицирования среди медработников — несоответствие больниц страны современным требованиям.

«Первая причина роста заболевания — наши больницы, оказывается, не отвечают современным требованиям. Нет инфраструктуры, душевых, инфекционные отделения заброшены», — рассказал министр.

Кроме этого, по мнению Абдикаримова, многие медработники не соблюдают санитарно-гигиенические правила во время работы.

«Они иногда собираются, вместе едят. Некоторые заражаются вне работы и потом передают коллегам. Мы разработали восемь алгоритмов, расписали пошаговые действия, обучили использованию средств индивидуальной защиты. К сожалению, имеются нарушения и есть заражения, особенно среди технического персонала», — добавил он.

По всему Кыргызстану в борьбе с коронавирусной инфекцией участвуют 12 тысяч медработников, которые работают в четырех группах.

«Первая группа занимается лечением больных коронавирусом, вторая работает в мобильных бригадах, третья — на санитарно-карантинных постах на границе, четвертая — в лабораториях. Есть те, кто работает в обсервациях», — рассказал Абдикаримов.

Современные условия для медработников

Абдикаримов заявил, что для улучшения условий работы медиков планируется отремонтировать 16 больниц с инфекционными отделениями и палатами интенсивной терапии. При необходимости власти перепрофилируют заброшенные здания на территории бывшей авиабазы Ганси для лечения зараженных коронавирусом.

Также по словам Абдикаримова, в парламенте ждет ратификации договор с корейскими партнерами по строительству новой инфекционной больницы.

«Документы все подготовлены, экспертиза проведена. Как только документ пройдет ратификацию, корейцы начнут строить на территории инфекционной больницы новую больницу на 130 коек, отвечающую современным требованиям», — сказал Абдикаримов.

Министр здравоохранения добавил, что сейчас все медицинские работники обеспечены достаточным количеством защитных средств — масками, перчатками и очками.

По его словам, в минфин уже отправлены документы для выплаты надбавок медработникам за работу в усиленном режиме за июнь.

Ранее медсотрудники, заразившиеся COVID-19, жаловались на то, что им не выплачивают положенные компенсации в размере 200 тысяч сомов. Минздрав и Штаб обещает выплатить все, как только будет готово заключение специальной комиссии, рассматривающей каждый случай на соответствие условиям компенсации.

На 22 июня по всей стране подтверждено 3356 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них 2021 человек выписался из стационара с выздоровлением.

За прошедшие сутки от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли трое человек. За все время пандемии скончались 40 пациентов с COVID-19.