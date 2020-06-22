Вице-мэр Бишкека Уланбек Азыгалиев заявил, что власти накажут людей, которые повредили деревья по улице Абдрахманова, где сейчас прокладывают трубопровод.
Из-за прокладки трубопровода поврежденными оказались корни деревьев, которые растут вблизи выкопанной траншеи, кори оказались снаружи и не получают достаточной влаги из земли. Стволы деревьев тоже засыпали землей из-за чего зеленые насаждения перестали получать влагу.
«Наказать в любом случае надо, чтобы в дальнейшем другие видели. Я предлагаю встретиться еще на следующей неделе и посмотреть, как это устраняется. Наказать это не значит, сказать и забыть», — заявил вице-мэр столицы.
Наказание за порчу деревьев будет штрафом, который выпишет Санитарно-экологическая инспекция Бишкека.
Административные штрафы выпишут согласно Кодексу о нарушениях по статьям «Неисполнение требований по производству работ на дорогах» и «Порча зеленых насаждений».
Вице-мэр также дал поручение муниципальным предприятиям столицы разработать план по сохранению деревьев на участке.
Ранее 18 июня член ассоциации «Зеленый альянс Кыргызстана» Айжан Чыныбаева в фейсбуке сообщила, что по улице Абдрахманова из-за прокладки канализации могут погибнуть около 300 деревьев.
«Эти деревья погибнут “благодаря” очередной прокладке канализации. Очень жаль, что лица, принимающие решения по данным вопросам, не думают и даже не пытаются спасти деревья, которых они даже не сажали», — написала она.