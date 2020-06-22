Единственная женщина экс-президент Кыргызстана Роза Отунбаева выступила с обращением к главе государства Сооронбаю Жээнбекову и депутатам парламента из-за того, что возросло количество случаев насилия в отношении женщин. «Клооп» приводит краткий пересказ ее заявления.

8 Марта превратился для женщин Кыргызстана в день «цинизма, лжи и обмана». Который год говорят одно, а делают весь год другое, приносят в тот день женам цветы, шампанское, шоколад, но уже со следующего дня действуют привычно: унижают, презирают, систематически бьют.

В этом году около 50 участниц мирного митинга за права женщин 8 марта были задержаны и провели в милиции несколько часов. Милиция, поняв, что нет никакой юридической базы посадить их даже на ночь, под давлением общественности была вынуждена их отпустить. И никто не понес наказание за эти неправовые действия, ни глава РУВД или ГУВД, ни министр внутренних дел

Это мы — страна Бурулай и страна острого дефицита кризисных центров для защиты женщин. В единственной женской колонии сидят немало женщин за убийство бывших мужей, чаще всего в результате самообороны. В Кыргызстане до 10% в общем числе браков — браки с несовершеннолетними; более 20% браков по стране основаны на краже невест, в Таласской области эта цифра достигает 60%. По данным Нацстаткома, за 2019 год зарегистрировано 6 145 случаев семейного насилия. Обидчики-мужья бьют в 4 случаях из 5 в пьяном виде. 62 женщины убиты, 288 женщин получили увечья и травмы. В период пандемии насилие над женщинами взлетело в разы.

Все содрогнулись от зверств мужей. Случай в Сузакском районе Джалал-Абадской области получил широкий резонанс. Только накануне все содрогнулись от зверств мужа над женой в Баткене. Раньше все пришли в ужас от сожжения живьем на Иссык-Куле бывшей жены, сперва закрыв наглухо ларек, а глубокой зимой в Нарынской области муж просто расстрелял свою жену. Нет продыху, не успеваешь опомниться от одного зверства, как накрывает информация о другом. Да, все мы были в период пандемии COVID-19 заперты на время, но все это не оправдывает потерю человеческого облика, превращение в жестоких, измывающихся над женами, детьми, всей семьей негодяев.

Перемены едва заметны. Как показывает жизнь, призывы к изменению патриархального кода поведения населения не достигают адресатов; перемены после шоковых случаев и принятия мер едва заметны; единичные законы, нередко не бьющие в точку, у нас есть, но работают они вхолостую. Толща народного сознания жестко контролируется мужскими кадрами, стереотипами и догмами, будь они представители власти или религии: «Эрди катын урушат, эси кеткен болушат» («Муж с женой ругайся, а третий не мешайся»), «Койлуу катын куйрук жейт, эрлуу катын таяк жейт» ( «Послушная жена получает мясо, храбрая жена получает палкой»), «Катынды башынан, баланы жашынан» («Ребенка воспитывай с младенчества, жену воспитывай, как женился»), «Аялдын чачы узун, акылы кыска» («У женщины волосы длинные, а ум короткий»).

Мы стоим накануне парламентских выборов и вопрос дискриминации женщин не самый важный. Положение в экономике весьма критическое. Подготовка политпартий к выборам держит их рот на замке, пусть хоть костер горит во дворе их дома. Вопрос дискриминации женщин, имея в виду традиционно низкий локальный порог восприятия этих вопросов, никогда не был и не будет, по их мнению, центровым на выборах. Они, как правило, опускают его до уровня бытовухи. Всем надо всерьез задуматься о политической повестке развития страны в будущем десятилетии, когда будет очевиден рост роли и места женщин и молодежи в развитии Кыргызстана.

Несмотря на выборы, нужно принимать меры и снизить накал насилия. Нам, безусловно, нужно провести в мирной обстановке честные и справедливые выборы осенью этого года в парламент. Однако власти должны сейчас весьма срочно принять ряд неотложных мер для снятия острых вопросов общества. У нас в Кыргызстане все случаи насилия против женщин, реакции на них властей привели к тому, что у женщин чаша терпения на пределе, они объединяются и призывают: «Хватит терпеть!» «Жизнь девушек и женщин имеет ценность».

Меры, которые предлагает Роза Отунбаева:

Дать оценку фактам, уничижающим женщин в кыргызском обществе;

Мобилизовать правительство на оперативные и долгосрочные меры, по исчерпывающей оценке, случившихся фактов насилия за все пандемии;

А правоохранительные органы тщательно разобраться по каждому преступлению и принять меры.

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