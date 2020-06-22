Надпись на плакате: «Нет пути насилию»

Активисты пятый день выступают у здания парламента за ужесточение наказания за насилие в отношении женщин. В это же время там собрались люди, требующие отставки депутатов.

На предыдущей акции милиция уже перестала препятствовать одиночным пикетам. На ней активисты надевали по очереди на себя автомобильные шины, отсылая к случаю избиения в Сузаке.

Милиция разогнала первые одиночные пикеты против семейного насилия у парламента 15 июня, ссылаясь на пандемию. При этом участники собрались в количестве менее 50 человек, соблюдали дистанцию и были в масках — они ничего не нарушали.

Милиция нарушила их конституционное право на мирное собрание. С тех пор активисты продолжают свою акцию.

Второй пикет пыталась сорвать женщина — ею оказалась Замира Мамбетова, регулярная участница различных акций протеста и контрмитингов, (проведение которых по закону запрещено). Милиция никак не отреагировала на ее поведение.

После некоторые участники пикета узнали в ней провокаторку, которая набрасывалась на девушек, пришедших на марш за права женщин 8 марта 2020 года. Тогда на участниц и участников мероприятия набросились неизвестные в масках — наносили удары и ломали транспаранты, а милиция никак не реагировала на агрессивных мужчин.

После на участниц набросились провокаторки — они кричали милиции, что девушек нужно задержать, пинали их по рукам и ногам, рвали плакаты. На них милиция тоже не отреагировала, а вот участниц марша — пострадавших от нападений — задержала, попутно ломая оставшиеся транспаранты. Некоторых участниц марша в итоге оштрафовали, а суд признал задержание пострадавших законным.

Милицейские чиновники, наблюдавшие за избиением мирной демонстрации, и отказавшие участницам марша в защите от провокаторов, наказания не понесли.