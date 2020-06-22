Пресс-секретарь УВД города Ош Замир Сыдыков сообщил, что 21 июня задержаны четыре человека, которых подозревают в избиении девушек. Начато расследование по статье «Хулиганство».

«20 июня в нескольких СМИ и соцсетях было распространено видео, на котором дерутся несколько девушек, с описанием, что это могло произойти в Оше. В связи с этим сотрудники Ошского УВД провели рейд, определили личность подозреваемых и задержали их. Предположительно, одно видео было снято в феврале 2020 года, второе в июне прошлого года», — рассказал Сыдыков «Клоопу».

Задержаны девушки 25 и 23 лет, а также водитель такси, проживающие в городе Ош. Еще одна подозреваемая разыскивается в Иссык-Кульской области.

Сыдыков рассказал, что милиционеры сейчас допрашивают задержанных о деталях произошедших инцидентов. Также он добавил, что потерпевшие девушки отказались писать заявление на нападавших, так как они знают друг друга.

По данным правоохранительных органов, все замешанные в делах девушки являются секс-работницами, а причиной послужило то, что «они не поделили между собой одного мужчину».

Женщины бьют женщин

20 июня аккаунт bezpredelkg опубликовал в инстаграме три видео, на которых в разное время года девушки избивают других девушек.

В двух видео три девушки заставляют избитую девушку в розовом на коленях признать свою вину и извиниться перед каждой из них за то, что та «накосячила и вела себя неуважительно».

В другом видео, снятом в феврале, девушка таскает за волосы по земле другую полуобнаженную девушку и ударяет ее головой об асфальт.

Из-за насильственного контента мы не приводим само видео, но если вы готовы его посмотреть, вот ссылка. Советуем заранее уменьшить громкость воспроизведения.

Тем временем у здания парламента пятый день продолжаются мирные пикеты против насилия в отношении женщин; депутаты предлагают ужесточить наказание за семейное насилие, которое происходит, в основном, в отношении женщин; премьер-министр Кубатбек Боронов обещал создать еще один специальный орган для борьбы с домашним насилием.