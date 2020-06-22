Спикер парламента Дастан Джумабеков, а также вице-спикеры Аида Касымалиева и Мирлан Бакиров сдали ПЦР-анализы на коронавирусную инфекцию. Тест показал отрицательный результат на COVID-19.

По словам главы аппарата парламента Алмазбека Сабырбекова, сейчас все депутаты сдают тесты на наличие коронавируса.

«В течение двух дней, думаю, с народными избранниками закончим. Пока заражение COVID-19 ни у кого из сдавших тесты не подтверждено. Тестируют также сотрудников аппарата и пресс-службы. Все они, согласно алгоритму, переведены на удаленный режим работы», — рассказал он информагентству 24.kg.

Минздрав сообщил на брифинге 22 июня о том, что у нескольких депутатов уже подтвердился коронавирус, но не стал называть их имен.

Сабырбеков также сообщил, что для выявления всех контактных лиц проверяются и помощники депутатов, а журналисты не смогут попасть в парламент до начала парламентских каникул.

19 июня стало известно о том, что у депутата из фракции «Кыргызстан» Бейшеналы Нурдинова подтвердился COVID-19. Тогда писали, что он контактировал почти со всеми коллегами, кроме спикера Джумабекова.

Депутат Дастан Бекешев написал в своем твиттере 19 июня, что с Нурдиновым не соприкасался.

«С Нурдиновым я даже не успел контактировать. Мы даже не здоровались. Зато он контактировал с депутатами из фракции “Кыргызстан”, а с ними я контактировал», — написал Бекешев.

Нурдинов совсем недавно прошел в парламент по списку после того, как его однопартиец и лидер партии «Кыргызстан» Алмазбек Баатырбеков досрочно сдал свой мандат 9 июня, а затем был назначен первым вице премьер министром страны.

Это был второй случай подтверждения коронавирусной инфекции в стенах парламента. Глава парламентской пресс-службы Ибраим Нуракун уулу заявил о том, что у него выявлен коронавирус 18 июня на своей странице в фейсбуке.

В своем сообщении общественности Нуракун уулу заявил, что из-за проверки его коллег на коронавирус, общественные слушания парламента перестанут транслировать онлайн.

Смерть экс-спикера

24 мая экс-спикер парламента Мукар Чолпонбаев скончался от осложнений, вызванных COVID-19. Его госпитализировали 5 мая, через десять дней он попал в реанимацию, его состояние было нестабильным.

На следующий день после смерти политика, несмотря на режим чрезвычайной ситуации и наличие COVID-19 у покойного, многие высокопоставленные чиновники посетили его похороны.

Среди них были спикер Джумабеков, глава аппарата президента Досалы Эсеналиев, а также сам министр здравоохранения Сабиржан Абдикаримов. Позже Абдикаримов объяснил то, что присутствовал на похоронах умершего с COVID-19 из-за «человеческого отношения».

За прошедшие сутки от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли трое человек. За все время пандемии скончались 40 пациентов с COVID-19.

На 22 июня по всей стране подтверждено 3356 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них 2021 человек выписался из стационара с выздоровлением.