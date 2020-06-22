Официальный запуск проекта «Ласточки» прошел 22 июня. Сюжет его первой интерактивной истории под названием «Весна в Бишкеке» строится вокруг ала качуу – похищения девушки с целью насильного вступления в брак.

Создатели игры отметили, что для сценария были собраны реальные истории от девушек, которые подверглись похищениям с целью принуждения к вступлению в брак.

«Во время работы над игрой мы постоянно обращались за консультациями к юристам, психологам, правозащитникам. Это вымышленная история, но и повороты сюжета, и образовательные заметки в ней показывают, как на самом деле можно и нужно себя вести, столкнувшись с ала качуу. При этом, “Весна в Бишкеке” — это, в первую очередь, игра. Мы хотим, чтобы играть было по-настоящему интересно и не слишком страшно, поэтому мы добавили много всяких радостей — от романтических свиданий до говорящих крокодилов», — рассказала сценаристка игры и соосновательница Scafander Games Мария Середа.

Директорка фонда «Открытая линия» Мунара Бекназарова выразила надежду, что игра поможет девушкам поверить в себя и даст силы открыто выступать против принуждений к браку через ала качуу – «потому что только они смогут нарушить молчание и запустить процесс изменений».

Сюжет игры

На протяжении всей игры мы играем за студентку факультета журналистики, которая мечтает стать блогеркой и пройти стажировку в любимом журнале. Внезапно ее лучшую подругу похищают, чтобы насильно выдать замуж, а родители отказываются забрать ее из дома похитителя.

Теперь нашей героине нужно решить, спасать ли подругу и как именно поступить в этой ситуации. Принимать решения ей помогает друг детства и новый знакомый – консультант Фонда «Открытая линия».

Игра выглядит как анимированный комикс, в котором игроку нужно выбирать реплики и действия, чтобы повлиять на сюжет.

Некоторые действия можно выполнить только за определенное количество внутриигровой валюты – «ласточек». Их можно получить, читая справочные материалы по теме игры или пройдя тест по этим материалам.

Действие интерактивной истории происходит в Бишкеке и его окрестностях. Это можно понять по легко узнаваемым иллюстрациям Татьяны Зеленской, известной в Кыргызстане и за его пределами своими анимационными проектами о правах женщин.

«Для меня самым главным было, чтобы в игре не было фальши. Я хотела, чтобы у нас был настоящий Бишкек, живые бишкекчане. Стилистика иллюстраций в игре немного гламурная, но я старалась, чтобы эта гламурность не сделала людей искусственными», — рассказала художница.

Игру можно скачать бесплатно для ОС Android или iOS, она доступна на кыргызском и русском языках.

Сейчас в истории «Весна в Бишкеке» доступны первые 3 главы из 11. Новые главы будут выходить с обновлениями приложения, следить за анонсами можно в соцсетях игры. Кроме того, по словам UX-специалистки Ирины Леу, осенью планируется выпустить еще одну новую интерактивную книгу.

Авторами мобильной игры в жанре «визуальная новелла» стали Фонд по профилактике ала качуу «Открытая Линия», активистка и сценаристка Мария Середа, UX-специалистка Ирина Леу, художница Татьяна Зеленская и программист Влад Касаткин.

Проект был создан при поддержке активистов и экспертов всего мира. Финансовую поддержку проекту оказали фонды Sigrid Rausing Trust, Soros Kyrgyzstan и Совместная инициатива Европейского Союза и ООН «Луч света».