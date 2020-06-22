По данным минздрава, за прошедшие сутки зафиксировано 3 летальных исхода пациентов с COVID-19.

В Кыргызско-Турецкой больнице в Бишкеке умерла женщина 1952 года рождения, в Таласской областной больнице скончался мужчина 1952 года рождения, в Ноокенской территориальной больнице летальный исход зафиксирован у женщина 1960 года рождения.

Всего в Кыргызстане зафиксировано 40 летальных исходов у пациентов с диагнозом COVID-19

Число смертей, как и зараженных начало стремительно расти в июне. Сейчас общее количество случаев заражения коронавирусом достигло 3356. При этом, последнюю неделю ежедневно фиксируют почти 200 новых случаев заражения.

Из-за нагрузки на медучреждения бессимптомных заразившихся коронавирусом отправляют на домашний карантин.

Власти рекомендовали госорганам и частным организациям вновь перейти на удаленный режим работы.