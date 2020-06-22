Пресс-служба ГУВД Чуйской области сообщила, что в Токмоке 20 июня примерно в 22:30 водитель на «Хундай Авента» сбила на огромной скорости двух подростков, ехавших на мотоцикле.

От полученных травм, не приходя в сознание, в больнице скончался 18-летний парень. Экспертиза показала, что водитель автомобиля была трезва.

Милиция установила, что женщина работает таксисткой и в этот день она выехала по заказу на место происшествия.

Однако местные жители не верят этой версии, поэтому они вышли 21 июня к зданию милиции. По их данным, подростки не управляли мотоциклом и схема по аварии со стороны милиции неверная.

«Когда родители потерпевших хотели написать заявление на водителя, то милиционеры отказались принимать заявление, ссылаясь на выходной день», — подчеркнул свидетель», — цитирует одного из свидетелей издание Kaktus.Media.

Кроме того, жители уверены, что милиция пытается сделать виновной другого водителя.

«Водителя видели десятки свидетелей и узнали ее. Но за ночь милиционеры заменили водителя. Выдали виновной совершенно другую женщину. Хотя мы всем милиционерам говорили, что управляла автомобилем другая», — цитирует издание Kaktus.Media местного жителя Махмуда.

В ведомстве уверяют, что родственники водителя, находившиеся в автомобиле на момент аварии, дали показания о том, что за рулем была именно та женщина, которую сейчас милиция обвиняет в автонаезде. Сама женщина, по данным милиции, также дала признательные показания.

«Назначены все необходимые экспертизы. Информация о том, что сотрудники милиции отказались принимать заявление не соответствует действительности. Заявление потерпевшей стороны сразу были приняты. Кроме того сообщаем, что самих потерпевших пригласили сотрудники милиции и приняли заявления», — говорится в сообщении ведомства.

Факт автонаезда зарегистрировали в ЕРПП по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации автомобилей». Позже милиция задержала подозреваемую и водворила в ИВС Токмока, а ее авто отправлено на штрафстоянку.

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