По данным Минздрава, на 22 июня 2020 года по республике зарегистрировано 205 новых случаев заражения СOVID-19:

Бишкек — 82;

Чуйская область — 33;

Ош — 25;

Ошская область — 20;

Иссык-Кульская область — 10;

Джалал-Абадская область — 8;

Таласская область — 19;

Нарынская область — 6.

За прошедшие сутки коронавирус выявлен у 26 медработников. За все время заразились 582 медработника, с выздоровлением выписались 387 медиков.

Всего по республике за все время 3356 случаев заражения.

За прошедшие сутки зафиксировано 3 летальных исхода пациентов с COVID-19:

Кыргызско-Турецкая больница — женщина 1952 года рождения;

Таласская областная больница — мужчина 1952 года рождения;

Ноокенская территориальная больница — женщина 1960 года рождения.

Всего зарегистрировано 40 случаев летальных исходов у пациентов с диагнозом COVID-19.

За сутки из стационаров выписано всего 10 человек, сейчас количество выздоровевших достигло 2021. Болеющими остаются 1295 человек.