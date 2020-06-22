По данным Минздрава, на 22 июня 2020 года по республике зарегистрировано 205 новых случаев заражения СOVID-19:
- Бишкек — 82;
- Чуйская область — 33;
- Ош — 25;
- Ошская область — 20;
- Иссык-Кульская область — 10;
- Джалал-Абадская область — 8;
- Таласская область — 19;
- Нарынская область — 6.
За прошедшие сутки коронавирус выявлен у 26 медработников. За все время заразились 582 медработника, с выздоровлением выписались 387 медиков.
Всего по республике за все время 3356 случаев заражения.
За прошедшие сутки зафиксировано 3 летальных исхода пациентов с COVID-19:
- Кыргызско-Турецкая больница — женщина 1952 года рождения;
- Таласская областная больница — мужчина 1952 года рождения;
- Ноокенская территориальная больница — женщина 1960 года рождения.
Всего зарегистрировано 40 случаев летальных исходов у пациентов с диагнозом COVID-19.
За сутки из стационаров выписано всего 10 человек, сейчас количество выздоровевших достигло 2021. Болеющими остаются 1295 человек.