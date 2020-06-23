В Центре государственного санитарно-эпидемиологического надзора Бишкека «Клоопу» сообщили, что 28 членов правительства выплатили штраф за коллективное фото во время прощания с экс-премьер-министром Мухаммедкалый Абылгазиевым. Члены правительства Кыргызстана заплатили по 5 тысяч сомов штрафа каждый.

Более 100 человек во главе с нынешним премьером Кубатбеком Бороновым были запечатлены 17 июня на фото без масок. Также они не соблюдали дистанцию, как это рекомендует минздрав в период эпидемии коронавируса. В этот день в правительстве официально передали полномочия премьер-министра Боронову

Фотографию прощания с бывшим премьером Абылгазиев опубликовал его пресс-секретарь Адилет Султаналиев. На фото отреагировал и президент Сооронбай Жээнбеков, на заседании Совета безопасности он раскритиковал кабмин за нарушения санитарных правил во время пандемии коронавируса.

«Члены правительства сами, в нарушение всех требований о соблюдении масочного режима и социальной дистанции, фотографируются, обнимаются. Такие действия сведут на нет все наши усилия [по борьбе с коронавирусом] . […] Вы все должны оплатить штраф», — заявил тогда Жээнбеков.

Позже новый премьер-министр Кубатбек Боронов извинился за нарушение норм и сказал, что все члены правительства, а также экс-премьер Мухаммедкалый Абылгазиев оплатят штраф.

По словам Боронова, он и другие члены правительства сняли маски, чтобы сделать фото, добавив, что критика со стороны общества оправдана.

Штраф не выплатят только рядовые сотрудники правительства, которые вышли для коллективного фото по приказу руководства.

В Кыргызстане на 23 июня зафиксировано 3 519 случаев заражения коронавирусом, 1 424 пациента находятся в стационарах на лечении. Выздоровело за время пандемии 2 054 пациента, а умерло 41.