На 23 июня коронавирусная инфекция подтвердилась у 163 человек по Кыргызстану. «Клооп» публикует дайджест о заражениях, которые стали известны СМИ за прошедший день.

У Боронова отрицательный тест на COVID-19

Новый премьер-министр Кубатбек Боронов сдал анализ на коронавирусную инфекцию. Результат вышел отрицательным.

Сотрудники аппарата правительства и пресс-службы также сдали ПЦР-тесты на коронавирус. Пока COVID-19 еще не подтвердили ни у одного работника аппарата.

Коронавирус в аппарате омбудсмена

Пресс-служба главного правозащитника страны сообщила, что заведующий одним из отделов аппарата Омбудсмена заразился коронавирусом. Сейчас он находится в самоизоляции.

Часть сотрудников работает удаленно, при этом специалисты аппарата ежедневно дежурят в рабочее время. Заявители в правозащитный орган могут позвонить на телефон горячей линии 115.

«В ночное время звонки фиксируются специальной программой, и на следующий день вам перезвонят операторы горячей линии либо сотрудники аппарата акыйкатчы», — сообщает пресс-служба.

Еще одно заражение в Нацбанке

Еще у одного сотрудника Национального банка выявили COVID-19. Пресс-служба банка сообщила, что сейчас инфицированный работник находится на лечении, болезнь проходит в легкой форме.

Контактные лица сдали ПЦР-тесты и отправились на домашний карантин. В связи с обострением эпидситуации правление Нацбанка решило с 23 июня перевести часть сотрудников на дистанционный режим работы.

Это третий случай заражения коронавирусом в Нацбанке. Глава Нацбанка Толкунбек Абдыгулов сообщил 27 мая о первом случае заражения COVID-19 среди его сотрудников. Он лечился в больнице.

Тогда 40 сотрудников, контактировавших с ним, протестировали на коронавирус и отправили на домашнюю изоляцию.

18 июня коронавирус подтвердился у второго работника главного финансового института. Он находится на амбулаторном лечении, а болезнь проходит в легкой форме.

При этом Национальный банк работает в штатном режиме. Только приостановлен прием граждан по личным вопросам в здании Нацбанка.

Обмен ветхих банкнот, реализация нумизматических монет и операции с золотыми мерными слитками будут осуществляться только в определенные дни: вторник и четверг, с 09:00 до 15:00.

Больницу и базар села Жаны-Жер закрыли на дезинфекцию

Айыл окмоту села Жаны-Жер Сокулукского района сообщили о том, что у трех жителей подтвердился коронавирус.

Для предотвращения распространения COVID-19 местный орган власти решил закрыть амбулаторию Центра общеврачебной практики и муниципальный рынок для дезинфекции на три дня. Также ограничена по времени работа торговых точек и магазинов.

«Из-за угрозы распространения коронавируса убедительно просим не выходить из дома без особой необходимости, не посещать общественные места, не проводить семейные мероприятия и использовать индивидуальные средства защиты», — попросили в администрации.

На 23 июня по всей стране выявлено 3519 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 2054 человека выписались с выздоровлением.

Всего зарегистрирован 41 случай летальных исходов у пациентов с диагнозом COVID-19.