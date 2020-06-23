В Первомайском районном суде Бишкека 23 июня завершилось рассмотрение уголовного дела по незаконному освобождению криминального авторитета Азиза Батукаева.

С последним словом в суде выступили экс-генпрокурор Индира Джолдубаева, врач Абдухалим Раимжанов, экс-советник главы ГСИН Калыбек Качкыналиев. Бывший президент Алмазбек Атамбаев отказался выступать с последним словом, его приговорили к 11 годам и двум месяцам лишения свободы с конфискацией имущества.

В своем последнем слове Джолдубаева не признала своей вины. Она также отметила, что не получила никакие блага и должности по данному делу.

«Аргументы гособвинения — это полные цитаты из обвинительного заключения, аргументы, которые следователи простым кликом компьютерной мыши скопировали с какого-то чужого обвинения, где нет более или менее связного предложения о моей роли во всей этой истории», – сказала она.

По ее словам, несмотря на то, что, по версии следствия, экс-судья Джапар Эрматов давал показания против неё, нет ни одного доказательства следствия в их подтверждение.

Судья Эмильбек Каипов приговорил Индиру Джолдубаеву к штрафу в 5 миллионов сомов. Ранее государственные обвинители просили назначить ей наказание в виде 15 лет лишения свободы.

Джолдубаева в 2013 году, когда был освобожден Азиз Батукаев, возглавляла отдел правового обеспечения аппарата президента. По этому делу ей предъявляют обвинения за действия, совершенные именно в период руководства отделом президентского аппарата.

Экс-советник главы ГСИН Калыбек Качкыналиев был приговорен к двум годам лишения свободы, хотя прокуроры запрашивали для него наказание сроком в 13 лет. В связи с тем, что срок содержания под стражей истек, его отпустили из под стражи в зале суда. По версии следствия, он сопровождал Батукаева от колонии до аэропорта «Манас».

Врача гематолога Абдухалима Раимжанова также признали виновным, но в связи с истечением срока давности ему не назначили наказание. Гособвинители запрашивали для него 13 лет лишения свободы с взятием его под стражу прямо в зале суда и конфискацией двух его домов в пользу государства.

Дело Батукаева

Власти Кыргызстана возобновили следствие о незаконном освобождении Батукаева весной 2019 года. Криминального авторитета освободили в 2013 году на основании справки о лейкозе. Затем выяснилось, что медицинский документ оказался поддельным.

Расследование дела Батукаева стало одним из поводов для лишения Атамбаева статуса экс-президента, неприкосновенности и других привилегий.

По делу также проходят и другие чиновники, среди которых экс-глава Госслужбы исполнения наказаний и действующий депутат Зарылбек Рысалиев, бывший генпрокурор Аида Салянова, экс-глава Минздрава Динара Сагынбаева, а также бывший вице-премьер-министр Шамиль Атаханов.

МВД трижды вызывало Атамбаева на допрос по делу об освобождении Батукаева, однако он проигнорировал все три вызова на встречу со следователем.

Это стало поводом для того, что в начале августа силовики задержали Атамбаева после двух дней штурма резиденции бывшего президента в селе Кой-Таш. При спецоперации погиб один спецназовец. Сам Атамбаев находится под арестом в СИЗО ГКНБ, ему предъявили ряд обвинений после штурма.