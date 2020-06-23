На 23 июня зафиксировали 3519 случаев COVID-19. За весь период с момента выявления первых случаев умер 41 человек, из которых больше половины — в июне.
Президент Сооронбай Жээнбеков, премьер-министр Кубатбек Боронов и минздрав обеспокоены эпидемиологической ситуацией в стране — растет количество и завозных, и контактных случаев внутри Кыргызстана.
Борьба с коронавирусом во многом зависит от того, сколько и как проверяют на COVID-19. Журналистки «Клоопа» проанализировали ситуацию с выявлением зараженных в стране и пришли к выводу, что, скорее всего, власти делают недостаточно тестов.
Что происходит?
С момента отмены чрезвычайного положения в Кыргызстане количество выявленных случаев заражения коронавирусом начало расти. Если в течение режима ЧП в среднем в день выявляли 21 случай, то с 11 мая стали выявлять по 57.
Треть от всех случаев коронавируса пришлась на последнюю неделю в период с 17 по 23 июня. Вместе с этим умирают больше людей с диагнозом COVID-19 — за последнюю неделю скончались 13 человек или 30% от всех погибших.
Больше всего случаев выявляют в Бишкеке и Чуйской области, где зафиксировали почти 2000 заражений. Заместитель полпреда Чуйской области Светлана Волкова объясняет такой рост «увеличением завозных случаев из дальнего и ближнего зарубежья, открытием [внутренних] границ и возобновлением внутренних авиарейсов и автотранспортных маршрутов».
«Еще один фактор — отсутствие веры у населения о существовании коронавируса, категорический отказ от выполнения рекомендаций медиков в отношении обязательного использования масок и соблюдения социальной дистанции, применения антисептиков и средств личной гигиены», — говорит Волкова.
Достаточно ли тестируют в Кыргызстане?
Известно, что Минздрав начал тестировать людей на коронавирус по меньшей мере с 5 февраля. Но за весь период проводилось разное количество тестов. Мы рассчитали среднее число проведенных тестов за сутки за весь период и выяснили, что после отмены ЧП их стало в два раза больше.
На 23 июня в Кыргызстане провели 184 тысячи анализов. Это около 29 тысяч тестов на миллион населения. По сравнению с остальным миром это не так много — как минимум 70 стран сделали больше тестов.
Например, в странах Европы провели более ста тысяч тестов на 1 миллион человек — там число подтвержденных случаев коронавируса одно из самых высоких. В Испании, где на каждый миллион человек проверили свыше 100 000, инфицированными оказались более 6 тысяч человек.
Учитывая, что все случаи коронавируса, о которых известно — это статус только протестированных, мы видим, что, чем больше людей тестируют, тем больше случаев фиксируют.
Страны, которые проводят мало тестов, вероятно не видят полной картины заражений и, соответственно, не могут принимать все необходимые меры для борьбы с вирусом. Например, в некоторых странах Африки сейчас число подтвержденных случаев COVID-19 меньше сотни (Эфиопия, Мали, Нигер), но при этом и количество проведенных тестов там меньше двух тысяч на один миллион человек.
Всех ли «ловят» тестированием?
Большое число тестов не гарантирует, что все зараженные будут выявлены. На это влияет качество самих тестов и выбор тестируемых — контактные, завозные, бессимптомные.
Поэтому важно еще смотреть на процент выявленных случаев от всех проведенных тестов в стране.
«В странах, где охват тестов относительно высокий, на общее число тестов приходится от 3% до 12% положительных результатов. Если процент положительных результатов низкий, то, скорее всего, тестируют не там, где надо», — говорила на пресс-конференции представительница ВОЗ Мария Ван Керхоф.
Мы проанализировали процент положительных тестов в мире. В среднем на 100 проведенных тестов приходится девять выявленных случаев, а в Кыргызстане менее двух (1.9%). Есть страны, с таким же показателем, но наш анализ говорит, что, скорее всего, в этих странах тестируют давно, а эпидемия идет на спад.
Если смотреть на долю положительных тестов в разные периоды, то после отмены ЧП эта цифра выросла до 2.2%, а в последние две недели до 3%. Но за весь период процент позитивных тестов составляет всего 1.9%.
Одной из причин такого низкого процента может быть то, что в общее число тестов входят и первичные, и вторичные анализы. Это значит, что эта цифра – 184206 тестов — это не количество людей, сдавших пробы, а каждый проведенный анализ, в том числе перепроверка прошлых результатов.
Один человек сдает тест несколько раз. Например, по словам министра здравоохранения, первый анализ может показать отрицательный результат даже у зараженного человека, потому что «вирус в крови еще не начал действовать».
«Когда иммунитет падает, и вирус попадает в кровь – температура поднимается. После того, как организм борется с вирусом, он вырабатывает антитела – это 6-7 день, и тогда тест уже показывает правильный результат», – рассказал глава ведомства Сабиржан Абдикаримов на брифинге 22 июня.
Перед выпиской из больницы, инфицированные коронавирусом также сдают тесты, пока результат не будет отрицательным.
А что думает минздрав о количестве тестов?
В Кыргызстане только одна лаборатория может проводить исследования на наличие COVID-19. По словам министра здравоохранения Сабиржана Абдикаримова, нагрузка на нее «очень большая» из-за большого количества людей, которые должны сдать тест.
При этом, кто может сдать тест, а кто нет — решает эпидемиолог.
«Нет необходимости у всех брать анализы, потому что по эпидемиологическим показаниям есть самые близкие контактные. У кого мы будем брать анализы в каждом случае определяет эпидемиолог», — заявил Абдикаримов на брифинге 22 июня.
С такой позицией не согласны в ВОЗ, которая еще в середине марта рекомендовала правительствам других стран максимально развернуть программу по тестированию населения.
«Невозможно бороться с огнем с завязанными глазами. Мы не сможем остановить пандемию, если не знать, кто инфицирован. Наш призыв ко всем государствам прост: тестируйте, тестируйте и тестируйте», — сказал глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус. 19 июня он еще раз подтвердил свою рекомендацию о тестировании, когда говорил о «новой и опасной фазе пандемии».
Тестирование на коронавирус помогает увидеть реальную картину заболеваемости, вовремя идентифицировать (и изолировать) как можно больше зараженных и, соответственно, предупредить дальнейшее распространение инфекции.
В Кыргызстане есть запас в 100 тысяч тестов, которые минздрав планирует использовать три месяца. При этом, по словам министра здравоохранения, этого «достаточно», но они ожидают еще поступления ПЦР-систем.
Он также добавил, что тесты «не могут быть некачественными», потому что на них есть сертификаты, а ввозятся они из разных стран: России, Беларуси, Турции, Германии.
Авторы: Савия Хасанова и Азиза Раимбердиева
Контрибьютор: Камила Баймуратова
Редактура: Анна Капушенко
Заглавный коллаж: Майя Абдылдаева