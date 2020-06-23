На 23 июня зафиксировали 3519 случаев COVID-19. За весь период с момента выявления первых случаев умер 41 человек, из которых больше половины — в июне.

Президент Сооронбай Жээнбеков, премьер-министр Кубатбек Боронов и минздрав обеспокоены эпидемиологической ситуацией в стране — растет количество и завозных, и контактных случаев внутри Кыргызстана.

Борьба с коронавирусом во многом зависит от того, сколько и как проверяют на COVID-19. Журналистки «Клоопа» проанализировали ситуацию с выявлением зараженных в стране и пришли к выводу, что, скорее всего, власти делают недостаточно тестов.

Что происходит?

С момента отмены чрезвычайного положения в Кыргызстане количество выявленных случаев заражения коронавирусом начало расти. Если в течение режима ЧП в среднем в день выявляли 21 случай, то с 11 мая стали выявлять по 57.

Треть от всех случаев коронавируса пришлась на последнюю неделю в период с 17 по 23 июня. Вместе с этим умирают больше людей с диагнозом COVID-19 — за последнюю неделю скончались 13 человек или 30% от всех погибших.