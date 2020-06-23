По данным минфина, первый транш кредита от Международного валютного фонда в размере $120,8 млн был использован на выплату зарплат, пособий и отчислений в Соцфонд. Вторая часть льготного кредита, выданного на борьбу с последствиями пандемии коронавируса — $121,1 млн, как пишет Азаттык пока не тронута.

Первый транш помощи от МВФ поступил в минфин 31 марта. После конвертации он составил $10,3 млрд сомов.

За апрель и май минфин потратил все средства на поддержку бюджета. Большая часть расходов ушла на заработную плату госслужащих, включая органы местного самоуправления — 4,3 млрд сомов.

Также средства были распределены на следующие статьи расходов:

финпомощь Соцфонду — 2,1 млрд сомов;

пособия по соцобеспечению населения — 1,6 млрд сомов;

финпомощь Фонду обязательного медстрахования — 1,3 млрд сомов;

взносы на соцнужды — 0,5 млрд сомов;

приобретение зерна для стратегических запасов — 240 млн сомов;

приобретение медицинских товаров и услуг — 106 млн сомов;

приобретение продуктов питания для населения, оказавшегося в трудной ситуации из-за ограничений при пандемии — 100 млн сомов.

В конце мая кыргызские власти привлекли $241,9 млн из МВФ для поддержки бюджета.

Кредиты для борьбы с коронавирусом

По данным правительства на 17 июня, кыргызские власти договорились с международными финансовыми институтами о финпомощи для борьбы с коронавирусом в размере $627,3 млн.

Большая часть этих средств — $461,5 млн — выдается Кыргызстану на кредитной основе. При этом половина всей суммы финпомощи уже поступила на счет государства.

Президент Сооронбай Жээнбеков 28 мая на Международном форуме по финансированию в эпоху коронавируса попросил иностранных кредиторов провести «глубокую» реструктуризацию задолженностей страны перед ними.

Далее он предложил разработать программу обмена долга на внутренние проекты в здравоохранении, социальной поддержки, продовольственной безопасности, в сфере экологии, изменения климата и зеленой экономики.

По данным минфина на конец апреля внешний госдолг Кыргызстана составил $3 млрд 952 млн.

Дефицитный бюджет

Президент 9 июня утвердил бюджет страны с рекордным дефицитом в 27 млрд 692 млн сомов. Парламент принял закон о республиканском бюджете на текущий год 21 мая.

Тогда министр финансов Бактыгуль Жеенбаева пояснила, что такой большой дефицит связан с большими выпадениями у Налоговой и Таможенной служб – 30-33 млрд сомов. По ее словам, в расходной части бюджета больше нечего сокращать.

«Мы и так все расходы сократили – командировки, неприоритетные расходы. Сокращать уже практически нечего, потому что заработные платы, пенсии, пособия, а также отрасли, здравоохранение, силовой блок не можем сократить. По этой причине разница становится такой большой. Соответственно, дефицит большой», – пояснила Жеенбаева.

Бюджет 2020 года одобрялся парламентом с дефицитом в 10 млрд сомов, но из-за пандемии коронавируса ситуация изменилась, так как в стране больше месяца не могли полноценно работать все предприятия и компании.