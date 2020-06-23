Служба по противодействию экстремизму при МВД установила, что житель Чуйской области в мессенджере WhatsApp распространял аудиозапись, на которой призывал выйти на митинг 1 июля в Бишкеке к зданию Белого дома.

В МВД также установили, что член движения «Чон-Казат», находящийся в Москве, также через WhatsApp призывал выйти на митинг со словами «осталось только сжечь Белый дом вместе с теми 120 депутатами».

Оба факта зарегистрировали в ЕРПП по статье «Публичные призывы к насильственному захвату власти».

МВД начало досудебное производство, назначило судебно-лингвистическую экспертизу и прорабатывает мероприятия по задержанию подозреваемых.