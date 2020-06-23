Политики приехали проводить покойного коллегу Болота Шера в последний путь 23 июня в село Чон Капка Таласской области. Несмотря на пандемию коронавируса, на похоронах собралось достаточно много людей. Власти неоднократно критиковали население за массовые мероприятия (тои и похороны) из-за большого скопления людей, которое приводит к распространению вируса.

В прямом эфире можно увидеть, как вице-спикер Мирлан Бакиров, министр культуры Азамат Джаманкулов, лидер партии «Ата Мекен» Омурбек Текебаев, депутат Каныбек Иманалиев, политик Омурбек Бабанов, бывший омбудсмен Турсунбек Акун рассказывают о своем отношении к экс-депутату.

Заключительное слово о своем брате сказал режиссер и политик Садык Шер-Нияз.

«Мой брат Болот был упорным. Мой брат был бесстрашным. Мой брат Болот был героем. Он говорил “Эй, Садык, главное богатство — не здоровье, а честь”. И когда у него случился первый инсульт, я спросил у него, остался ли он при своем мнении. На что Боке с улыбкой ответил: ’’Главное богатство — честь, потому что никто не может лишить тебя ее’’. Он был лучшим из лучших. Он был моим другом», — рассказал кинорежиссер.

Экс-спикер парламента Болот Шер умер 21 июня, находясь в коме. О смерти экс-депутата сообщил его брат Садык Шер-Нияз.

Болот Шер был госпитализирован после повторного инсульта, об этом стало известно 12 июня.

Болоту Шеру был 61 год. Шер был известным и влиятельным кыргызским политиком, депутатом, главой МВД во Временном правительстве 2010 года и спикером парламента.

После предыдущего инсульта поменял свою фамилию Шерниязов на Шер. В 2011 году принес извинения кыргызстанцам, чьи близкие погибли в межэтнических конфликтах 2010 года в Оше, предложив лишить себя высокого милицейского звания и депутатского иммунитета, сдал мандат и ушел из политики.