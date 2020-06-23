Нардеп Рыскелди Момбеков приехал 21 июня со своей охраной на джипах в Таласскую область, откуда был избран в парламент. Правда, один избиратель встретил его не совсем радушно.

Главный редактор издания elgezit.kg Семетей Аманбеков разместил на своей странице в фейсбуке видео, на котором житель Таласа критикует Момбекова за бесполезность для односельчан и вызывает его «раз на раз».

В начале видео мужчина прошел через телохранителей депутата к Момбекову и обвинил его в том, что тот ничего не сделал для Таласа.

«Какое вы имеете отношение к этому месту? Кто вас отправил? Рыскелди ака, я вас знаю, как пять пальцев. Мы же вместе работали с 2005 года. Я знаю, чей ты ‘‘дежурный’’, из-за кого ты разбогател. Скажи, что ты сделал для Таласа? Ты не смог сделать работу даже одного айыл окмоту. Только о своем кармане и думаете», — на последних словах мужчину увели милиционеры, а телохранитель и сам Момбеков требовали у оператора, чтобы прекратили снимать все на видео.

Сотрудники милиции попытались утихомирить мужчину, аргументировав это тем, что тот наносит «вред чести» политика.

На что таласчанин прокричал: «Народ послушайте! От него [Момбекова] никакой пользы государству, только вред. Он враг Таласа», — и попытался подраться с депутатом.

«Ты — задница Таласа! Ты задница не только Шекера, но и всего Таласа!», — кричал мужчина, когда милиционер снова начал уводить его в сторону.

В это время депутат сел в машину и уехал с места происшествия. Сотрудники милиции сразу же отпустили мужчину.

«Все становятся министрами, ничего не можете стоящего сделать, а перед выборами начинаете бегать тут. Насчет Бакай-Ата [село в Таласской области], мы сами все закончим, и без депутатов», — заключил таласчанин.

Флаги «Жаны дем» в Таласе

Депутат опубликовал 21 июня в своем инстаграме фотографию на фоне флагов партии СДПК, которые президент Сооронбай Жээнбеков использовал во время своей предвыборной агитации.

В подписи к посту он указал, что навещал своего брата в селе Бакай-Ата, и надеется заменить эти флаги на знамена движения «Жаны дем».

Момбеков вышел из политсовета партии «СДПК» 27 мая и присоединился к политическому движению «Жаны дем» для участия в парламентских выборах в октябре этого года.

В новом объединении «Ата Мекен Жаны дем» собрались представители шести политических партий Кыргызстана.

Соглашение о сотрудничестве и объединении подписали Омурбек Текебаев («Ата Мекен»), Темир Сариев («Ак Шумкар»), Рыскелди Момбеков (СДПК), Тилек Токтогазиев (молодёжное движение «Жаны дем»), Азамат Темиркулов («Зеленый альянс Кыргызстана») и Жанар Акаев (КЛДП).

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