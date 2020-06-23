Пресс-служба посольства Кыргызстана в России распространило заявление, что была создана специальная комиссия, которая будет расследовать факты коррупции при отправке на родину граждан Кыргызстана чартерными рейсами.

В спецкомиссию вошли представители МВД Кыргызстана в России.

«На основании обращений и жалоб, поступивших в посольство, проводится тщательное расследование по каждому отдельному факту», — сообщили в диппредставительстве.

В посольстве также сообщили о выявленных фактах мошенничества, когда людей обманывали, что включат их в список для отправки кыргызстанцев на родину.

«Систематически выявляются факты противоправных мошеннических деяний, в одном из которых неизвестный гражданин обещал нашим соотечественникам включить их в список вылетающих на родину чартерным авиарейсом, мотивируя это тем, что его родственник (знакомый) работает в Посольстве КР в России. В результате мошеннических действий троим гражданам кыргызстана нанесен материальный ущерб в сумме 54 000 рублей», — говорится в сообщении.

Кроме того, кыргызстанцы жалуются и на активистов из кыргызской диаспоры, которые берут деньги за посредничество, чтобы вписать в список людей, которые смогут воспользоваться выделенными для диаспор квотами. В посольстве сообщили, что по всем выявленным фактам проведут разбирательство.

Из-за пандемии коронавируса в России застряли множество кыргызстанцев, которые ездили туда на лечение, на учебу, на заработки и так далее. Власти Кыргызстана начали возвращать их на родину чартерными рейсами примерно через месяц после закрытия границ.