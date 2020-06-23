Военные и милиционеры, работавшие во время действовавшего в стране режима ЧП, пока не получили надбавки за этот период. По словам министра финансов Бактыгуль Жеенбаевой, этого не произошло из-за того, что есть «некие технические процедуры».

«Списки большие, они формировались по всей стране. Был задействован силовой блок, списки и суммы уточнялись. В правительстве все процедуры завершены, как только Минфин получит соответствующий документ, начнутся выплаты. Средства в бюджете предусмотрены, мы их выплатим», — пообещала она.

Глава минфина отметила, что списки формировались непосредственно самими правоохранительными организациями, поэтому именно они принимали решения, кому какая выплата положена.

Премьер-министр Кубатбек Боронов 16 июня заявил, что все медработники и милиционеры получат обещанные компенсации в полном объеме. По его словам, на выплаты милиционерам было выделено 430 млн.

Ранее в министерстве внутренних дел сообщили, что в ближайшее время всем сотрудникам правоохранительных и силовых органов будет осуществлены доплаты за работу в условиях режима ЧП – все необходимые документы уже направлены в минфин.

Участковые и бойкот

Ранее несколько СМИ сообщили, что участковые милиционеры приняли решение не выходить на работу 15 июня, так как им не выплатили обещанные надбавки за работу во время пандемии. Издание ссылалось на собственный источник в органах.

«Известно, что на место приезжал начальник ГУВД Бишкека Канат Джумагазиев, который в жесткой форме потребовал прекратить собрание и велел всем разойтись. При этом он пообещал решить вопрос дополнительных выплат всем милиционерам», — сообщило издание.

ГУВД Бишкека опровергло, что участковые объявили бойкот. Ведомство настаивает, что 13 июня среди милиционеров проводили инструктаж, а начальник ГУВД Джумагазиев попросил сотрудников соблюдать санитарные правила.

«В части вопроса выплаты компенсаций сотрудникам милиции, он на контроле МВД и все необходимые документы направлены в минфин для решения вопроса по существу», — сообщили в ГУВД.

Парламент и доплаты милиционерам

Вопрос о доплатах милиционерам не решается с начала мая, он неоднократно поднимался в парламенте. Депутатка Наталья Никитенко 10 июня в парламенте раскритиковала правительство за то, что правоохранителям до сих пор не выплатили надбавки. По ее словам, власти заставляют милиционеров доказывать, что они работали во время режима ЧП и это недопустимо.

«Что это за распоряжение об установлении факта работы в этих режимах? Неужели сотрудники МВД могут сами себя назначить дежурить на постах? Как они должны доказать, что работали во время ЧП? Они же были направлены на посты. Это дополнительное бюрократическое препятствие, что ты еще должен доказать свою работу во время ЧП», — возмутилась она.

На этом же заседании выяснилось, что 82 правоохранителя заразились коронавирусом.

До этого премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев в парламенте заявлял, что милиционеры сами отказываются от дополнительных выплат. Депутат Исхак Масалиев раскритиковал главу кабмина за это высказывание, заявив, что правительство не заботится о правоохранителях.