Сооронбай Жээнбеков подписал 23 июня закон о ратификации протокола между Кыргызстаном и Россией о статусе и условиях пребывания российской военной базы в Канте. Парламент принял этот законопроект в третьем чтении 11 июня.

Согласно справке-обоснованию, в 2016 и 2017 годах, в ходе подготовки протокола, обеими сторонами была проведена совместная топографическая съемка.

По ее результатам оказалось, что российская сторона использует 924,52 га территории вместо 866,2 га — на 58,32 га больше, чем было прописано в «Соглашении между РФ и КР о статусе и условиях пребывания объединенной российской военной базы на территории КР».

Если точнее, Россия расширила территорию узла связи в Чалдоваре с 811,2 гектара до 851,2 гектара, а также площадь испытательной базы в Караколе с 55 гектаров до 73,3 гектара.

При этом арендная плата взимается за указанную в соглашении площадь – 4 млн 502 тысячи 495 долларов. После вступления в силу протокола эта сумма увеличится на 291 тысячу 600 долларов. При этом отмечается, что будет возмещена утерянная сумма с 2012 года.

«В рамках протокола планируется реконструкция взлетно-посадочной полосы за счет средств российской стороны. По истечении срока действия Соглашения эти объекты будут возвращены кыргызской стороне. Кроме того, объекты ВПП включены в перечень объектов совместного использования», — пишет пресс-служба президента.

Также Россия планирует разместить на базе беспилотники «в интересах обеспечения безопасности государств сторон». После вступления в силу протокола Кыргызстан и Россия подпишут межведомственный документ, определяющий порядок применения беспилотников.

Кыргызстан отдаст России территорию военной базы в Канте?

Издание Kaktus.media опубликовало статью 2 июня под заголовком «Кыргызстан решил отдать территорию военной базы в Канте России в счет ее ремонта». После этого некоторые читатели подумали, что часть территории Кыргызстана будет передана России после того, как парламентарии примут эти поправки.

После развернувшегося общественного резонанса из-за законопроекта, Генштаб Вооруженных сил Кыргызстана опроверг передачу кыргызской земли России.

Генштаб заявил, что после проведения реконструкции российской стороне будут принадлежать только бетонные плиты, использованные для ремонта взлетно-посадочной полосы аэродрома «Кант». Сама же земля под взлетной полосой продолжит принадлежать Кыргызстану.

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