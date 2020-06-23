Первомайский районный суд 23 июня приговорил бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева к 11 годам и 2 месяцам лишения свободы с конфискацией имущества и лишением госнаград. Такой приговор судья Эмилбек Каипов озвучил по обвинению Атамбаева в незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. Ранее прокуроры просили приговорить Атамбаева к 15 годам.

Фото: издание Akipress

Процесс проходил в закрытом режиме. По словам адвоката Атамбаева Сергея Слесарева, его подзащитный отказался выступить с последним словом.

«Я в своих выступлениях дополнил, что следствие и государственные обвинители не предъявили доказательства виновности Атамбаева. Показания Шамиля Атаханова, Аиды Саляновой и Зарылбека Рысалиева приводятся как доказательство, но они не являются показаниями, в чем-либо уличающими моего подзащитного», – сказал адвокат.

По его словам, никто из фигурантов дела, заключивших соглашение о сотрудничестве, не признал своей вины.

«Получается, они не признают себя виновными и не дают каких-то показаний о виновности моего подзащитного», – отметил Слесарев.

Адвокат сообщил, что ранее гособвинение просило суд конфисковать имущество Атамбаева, всех его родственников и других юридических лиц, однако теперь попросило сократить перечень того, что подлежит конфискации.

«То есть уже засомневались. Нет виновности — нет конфискации», – сказал он.

Дело Батукаева

Власти Кыргызстана возобновили следствие о незаконном освобождении Батукаева весной 2019 года. Криминального авторитета освободили в 2013 году на основании справки о лейкозе. Затем выяснилось, что медицинский документ оказался поддельным.

Расследование дела Батукаева стало одним из поводов для лишения Атамбаева статуса экс-президента, неприкосновенности и других привилегий.

По делу также проходят и другие чиновники, среди которых экс-глава Госслужбы исполнения наказаний и действующий депутат Зарылбек Рысалиев, бывший генпрокурор Аида Салянова, экс-глава Минздрава Динара Сагынбаева, а также бывший вице-премьер-министр Шамиль Атаханов.

МВД трижды вызывало Атамбаева на допрос по делу об освобождении Батукаева, однако он проигнорировал все три вызова на встречу со следователем.

Это стало поводом для того, что в начале августа силовики задержали Атамбаева после двух дней штурма резиденции бывшего президента в селе Кой-Таш. При спецоперации погиб один спецназовец. Сам Атамбаев находится под арестом в СИЗО ГКНБ, ему предъявили ряд обвинений после штурма.