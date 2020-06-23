По данным минздрава, за прошедшие сутки зафиксирован 1 летальный исход пациента с COVID-19.

В Кыргызско-Турецкой больнице в Бишкеке умерла женщина 1964 года рождения.

Всего в Кыргызстане зафиксирован 41 летальный исход у пациентов с диагнозом COVID-19.

Число смертей, как и зараженных начало стремительно расти в июне. Сейчас общее количество случаев заражения коронавирусом достигло 3519. При этом, последнюю неделю ежедневно фиксируют почти 200 новых случаев заражения.

Из-за нагрузки на медучреждения бессимптомных заразившихся коронавирусом отправляют на домашний карантин.

Власти рекомендовали госорганам и частным организациям вновь перейти на удаленный режим работы.