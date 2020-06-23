По данным Минздрава, на 23 июня 2020 года по республике зарегистрировано 163 новых случая заражения СOVID-19:

Бишкек — 94;

Чуйская область — 22;

Ош — 16;

Ошская область — 9;

Баткенская область — 1;

Джалал-Абадская область — 13;

Таласская область — 1;

Нарынская область — 7.

За прошедшие сутки коронавирус выявлен у 22 медработников. За все время заразились 604 медработника, с выздоровлением выписались 389 медиков.

Всего по республике за все время 3519 случаев заражения.

За прошедшие сутки зафиксирован 1 летальный исход пациентки с COVID-19:

Кыргызско-Турецкая больница дружбы — женщина 1964 года рождения.

Всего зарегистрирован 41 случай летальных исходов у пациентов с диагнозом COVID-19.

За сутки из стационаров выписано 33 человека, сейчас количество выздоровевших достигло 2054.