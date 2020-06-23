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По данным Минздрава, на 23 июня 2020 года по республике зарегистрировано 163 новых случая заражения СOVID-19:

  • Бишкек — 94;
  • Чуйская область — 22;
  • Ош — 16;
  • Ошская область — 9;
  • Баткенская область — 1;
  • Джалал-Абадская область — 13;
  • Таласская область — 1;
  • Нарынская область — 7.

За прошедшие сутки коронавирус выявлен у 22 медработников. За все время заразились 604 медработника, с выздоровлением выписались 389 медиков.

Всего по республике за все время 3519 случаев заражения.

За прошедшие сутки зафиксирован 1 летальный исход пациентки с COVID-19:

Кыргызско-Турецкая больница дружбы — женщина 1964 года рождения.

Всего зарегистрирован 41 случай летальных исходов у пациентов с диагнозом COVID-19.

За сутки из стационаров выписано 33 человека, сейчас количество выздоровевших достигло 2054.

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