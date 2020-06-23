По данным Минздрава, на 23 июня 2020 года по республике зарегистрировано 163 новых случая заражения СOVID-19:
- Бишкек — 94;
- Чуйская область — 22;
- Ош — 16;
- Ошская область — 9;
- Баткенская область — 1;
- Джалал-Абадская область — 13;
- Таласская область — 1;
- Нарынская область — 7.
За прошедшие сутки коронавирус выявлен у 22 медработников. За все время заразились 604 медработника, с выздоровлением выписались 389 медиков.
Всего по республике за все время 3519 случаев заражения.
За прошедшие сутки зафиксирован 1 летальный исход пациентки с COVID-19:
Кыргызско-Турецкая больница дружбы — женщина 1964 года рождения.
Всего зарегистрирован 41 случай летальных исходов у пациентов с диагнозом COVID-19.
За сутки из стационаров выписано 33 человека, сейчас количество выздоровевших достигло 2054.